PSOE, PP y Cs han valorado la admisión recursos contra derribo Valdecañas

Ep

Los grupos extremeños han realizado estas declaraciones este jueves, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa en la que han presentado las enmiendas parciales registradas a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023.



Así, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jorge Amado ha valorado "muy positivamente" que se haya admitido a trámite los recursos dado que su formación "siempre" ha defendido que es "absolutamente compatible" el desarrollo económico, empresarial e industrial con la lucha contra la despoblación y la sostenibilidad del medio ambiente.



Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha subrayado que siempre ha apoyado "en todo" al Gobierno regional en lo relativo al complejo Isla de Valdecañas, y en este sentido ha reiterado que el derribo sería "muy negativo" para la economía de la zona y para la Administración regional.



En este sentido, Teniente ha señalado que el PP extremeño, como partido con vocación de gobierno, ha considerado una "buena noticia" que el Tribunal Constitucional admita los recursos contra la sentencia del Supremo que ordena el derribo.



Según la diputada 'popular', y si bien ha mostrado, como "siempre", su respeto por las decisiones de los tribunales, ha señalado que dar cumplimiento a la sentencia del Supremo supondría un "desastre para la región".



En el turno de Cs, el presidente del grupo parlamentario en la Asamblea, David Salazar, ha mostrado su respeto por la decisión del Tribunal Constitucional de amparar estos recursos, pero ha considerado que "esto arroja una sensación de inseguridad jurídica para todos aquellos que quieran venir", ha dicho.



Salazar ha apuntado a la "incertidumbre" que viven los propietarios de las viviendas u hoteles de Valdecañas, que "están siempre pendientes de qué va a ser lo que diga un tribunal, o cuándo van a ver entrar las máquinas de derribo", algo que a su juicio "es muy complicado".



Así, el dirigente regional de Cs ha mostrado su preocupación por "el desarrollo industrial y económico de Extremadura", por lo que ha considerado que "no es bueno estar siempre pendiente de estas noticias".



En ese sentido, Salazar ha recordado que Ciudadanos está en contra del derribo de Valdecañas, ya que a su juicio "generaría un impacto negativo mayor que el positivo", por lo que le "alegra ver que estamos un poquito más lejos de ese escenario, pero todavía hay mucha incertidumbre", ha concluido.



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que el de Valdecañas parece un tema que "no tiene fin" y ha considerado que, en algún momento, la Junta debería "bajar las armas en esta cuestión" y asumir que cometieron un "error tremendo".



"Que legislaron en contra de derecho a sabiendas de que lo que estaban haciendo no estaba bien, que hicieron leyes ad hoc para un empresario en particular en un área en la que no se podía construir y eso son ya demasiados tribunales los que llevan diciéndoselo", ha aseverado.



Asimismo, De Miguel ha recalcado que alargar esta cuestión "eternamente no es conveniente" y lleva a sentar "pésimos precedentes".

En este sentido, ha indicado que cree que el decreto del litio podría seguir la "misma estela que Valdecañas" y se va a tener que acudir a los tribunales por su "inconstitucionalidad".