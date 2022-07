Cs pide Ministra de Transportes de explicaciones sobre"vergüenza" de tren extremeño

Así, lo ha señalado el diputado de Ciudadanos Extremadura, Joaquín Prieto, indicando que, ante la "vergüenza y el bochorno" que el Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está haciendo pasar a los extremeños", desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, "pedimos la comparecencia de la ministra de Transportes para que dé explicaciones sobre la humillación a la que está sometiendo a los extremeños con la vergüenza del tren que nos han puesto".

En este sentido, el portavoz de Transportes de la formación naranja ha defendido que "los extremeños no somos ciudadanos de segunda" y ha afirmado que "no nos vamos a conformar, tenemos los mismos derechos y pedimos dignidad".

A su vez, Prieto ha insistido en que "el tren no se tenía que haber inaugurado porque no está terminado el trabajo" ya que, ha criticado, "ni es un tren nuevo, ni está electrificado, ni alcanza grandes velocidades, ni nos conecta con Madrid", lamentando que "es un timo. No tiene nada que ver con lo que nos llevan prometiendo desde hace años".

Por todo ello, ha vuelto a pedir al presidente de la Junta de Extremadura "que dé una verdadera utilidad al Pacto por el Ferrocarril" y que "convoque de inmediato una manifestación para que todos los extremeños vayamos a Madrid a reivindicar algo que nos pertenece por justicia".