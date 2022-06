El SES tendrá una temporalidad del 6,5% cuando finalice el proceso de estabilización

Ep.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha remarcado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) tendrá una temporalidad del 6,5 por ciento cuando finalice el proceso de estabilización.

"Yo sé que se han vivido épocas en Extremadura donde ni había oposiciones ni había concursos de traslado pero desde que nosotros estamos en el Gobierno hay oposiciones y concursos de traslado cada dos años y los concursos de traslado son con vocación de hacerlos abiertos y permanentes", ha apuntado.

Por ello, ha animado a los especialistas que han terminado su especialidad a que desarrollen el modelo de vida que quieran desarrollar, ya que prácticamente, ha dicho, se están haciendo los "contratos a la carta, evidentemente siempre con las sujeciones legales al Estatuto Marco".

"Yo creo que están en un momento muy adecuado para poder elegir unos contratos que les satisfaga", ha aseverado el consejero extremeño, a preguntas de los medios, tras inaugurar la I Jornada de Participación Comunitaria 'Malestar emocional, consumo de alcohol y cannabis en jóvenes', que se desarrolla en Don Benito (Badajoz).

De igual forma, y también a preguntas de los medios, Vergeles ha indicado que cuando dice que los sanitarios prefieren contratos eventuales a una interinidad está "describiendo la realidad" y ha considerado que el problema es el "manoseo" que, en su opinión, tienen algunas organizaciones políticas hacia una situación que cuando han tenido responsabilidades en el Gobierno no han previsto.

"Y lo han hecho reduciendo la oferta de formación sanitaria especializada y lo han hecho laminando derechos laborales", ha asegurado José María Vergeles, que ha indicado que no va a "alimentar esa polémica".

En este sentido, ha indicado que, si se habla de estabilidad, no existe algo mejor que una interinidad, sin tener en cuenta, evidentemente, aprobar una oposición, al tiempo que ha aludido a la existencia de un "error conceptual", ya que, como ha afirmado, pareciera que cuando se elige una interinidad esa persona se tuviera que quedar allí "por los siglos de los siglos".

De este modo, ha recordado que el SES llegó hace dos años a un acuerdo con los sindicatos donde en las zonas de difícil cobertura se incentivaba las interinidades.

Así, si un profesional coge una interinidad en un hospital o en un centro de salud de una zona de difícil cobertura de le da la posibilidad de que a los dos años, como mucho, se pueden volver a apuntar a la lista de trabajo y que una interinidad en una zona que no es de difícil cobertura se considera una mejora de empleo y no se penaliza a la hora de elegir esa otra interinidad frente a ésta.

"Tenemos ahora mismo un mecanismo de seguridad que hemos negociado con las organizaciones sindicales que creo que es bueno que se conozca porque puede ser que se caiga en el error de no elegir esas interinidades porque se piense, primero, que una interinidad es para toda la vida, y esto no es así, y en segundo lugar que se piense también que no estamos incentivando las zonas de difícil cobertura, porque esto tampoco es así", ha asegurado.