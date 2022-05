CSIF dice que no se fía de compromisos de Vara para funcionarios y pide Mesa Negociación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha afirmado que no se fía de las nuevos compromisos del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para los empleados públicos y le ha instado a convocar la Mesa General de Negociación.



En este sentido, ha recordado que la Mesa General de Negociación es el único foro legitimado para negociar y llegar a acuerdos a la hora de resolver, como ocurre en este caso, "los compromisos ya alcanzados hace tiempo y no cumplidos por la administración regional".



A su vez, el sindicato ha lamentado en nota de prensa que estas nuevas promesas lleguen en forma de "anuncios publicitarios mediáticos" y que "no se cuente y deje fuera a conciencia al sindicato más representativo" de los empleados públicos de la administración regional, afirmando que !obtuvo nada menos que el 42,9 por ciento de votos enlas últimas elecciones, aunque desgraciadamente éste es un hecho que viene sucediendo en los últimos tiempos"..



De igual forma, con respecto a los compromisos que "se dice que ha adquirido el presidente de la Junta", y como existen "bastantes ejemplos de estas promesas incumplidas" a lo largo de los últimos años, según CSIF, el sindicato ha recalcado que no se fía de la palabra dada por Fernández Vara.



Como consecuencia de ello, ha remarcado que seguirá siendo exigente con la administración regional en dichos foros de negociación hasta "no comprobar que dichos acuerdos se ejecutan y son una realidad" y ha instado a Fernández Vara a que "se deje de promesas" y "pague lo que le debe a los empleados públicos de una vez, y si es posible ya en la nómina de junio".



Y, ha reiterado que, "como ha ocurrido hasta ahora, CSIF luchará en las mesas de negociación y en la calle con movilizaciones como tenía previsto para que se les dé a los empleados públicos aquello que es suyo por derecho y que, por cierto, sí ha cumplido el resto de gobiernos regionales en toda España menos en el caso extremeño, en referencia a la subida salarial del 2 por ciento".