PSOE rechaza plan pedido por PP para una vacunación 24/7 y para bajar el IVA de las FFP2

La Asamblea de Extremadura ha rechazado una propuesta de impulso presentada por el PP para reforzar con más personal y medios el Sistema Extremeño de Salud para poder poner en marcha un plan 24/7 de vacunación contra la Covid-19, es decir, los siete días de la semana durante las 24 horas.

La propuesta, que también contemplaba la reducción del IVA de las mascarillas FFP2 al 4 por ciento, ha sido rechazada con los únicos votos en contra del Grupo Socialista, mientras que ha sido apoyada por Ciudadanos y Unidas por Extremadura se ha abstenido.

En concreto, en su propuesta, instaba a la Junta "dotar con un refuerzo real de profesionales y medios materiales el Servicio Extremeño de Salud, para incluir en el protocolo y plan de vacunación contra la COVID-19 una administración 24h/7 días".

Así como a solicitar al Gobierno de España la bajada del IVA de las mascarillas de alta protección FFP2, del 21% actual al 4%.

La propuesta ha sido defendida por la diputada del Grupo Popular Elena Nevado, que ha definido como un "plan de choque ante un enemigo común, que no descansa, al que hay que hacer frente todos los días y a todas horas".

Una medida con la que pretenden que el gobierno de la Junta "recupere el pulso, si es que alguna vez lo ha tenido", en la lucha contra un virus que "nos tiene vencidos y ante el que no podemos bajar la guardia".

Un programa de vacunación que supone la "contraposición" al Plan de vacunas VIP de Vara y Vergeles", en referencia a los casos de responsables políticos que consideran que se han saltado el turno para vacunarse.

En concreto, se ha referido a la directora de Régimen Económico en la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, porque "un economista no mueve camas. Eso no cuela, se la ha puesto por la jeta de este gobierno que defiende lo indefendible", ha remarcado.

Por su parte, el diputado socialista Labrador Pulido, ha calificado la propuesta como "oportunista y demagógica", y en este sentido ha señalado que el Gobierno ya ha comunicado que no se plantea una rebaja fiscal para estas mascarillas en tanto que no son obligatorias. No obstante, ha señalado que no duda de que si se produce algún cambio sobre la obligatoriedad de las mismas, bajaría el IVA de las FFP2 como ya hizo en su momento con las quirúrgicas.

Asimismo, ha señalado que esta propuesta es una copia del plan puesto en marcha por la Junta de Andalucía "a bombo y platillo" pero que un mes después se ha demostrado como un "verdadero fracaso", porque "ni vacunan todos los días ni todas las horas".

Sin embargo, ha subrayado que Extremadura ha administrado más del 99 por ciento de las vacunas recibidas, vacuna los domingos y "siempre tiene disponibilidad de dosis", por lo que no es necesario "un modelo 24/7 como el de Andalucía.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín Andrada ha justificado su apoyo a la propuesta en coherencia con la iniciativa defendida por su partido en el Congreso para rebajar el IVA de las mascarillas.

En este sentido, cree que el Gobierno se merece "un tirón de orejas" por no bajar el IVA, y por tanto facilitar el acceso de los ciudadanos, a las mascarillas más efectivas frente al virus, especialmente ahora que se conoce la legada de las nuevas variantes, más contagiosas.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que no cree que lo que Extremadura necesite sea un cambio de protocolos sino de organización.

En este sentido, ha subrayado que entre los meses de marzo y junio se espera la llegada de la mayor parte de las vacunas, por lo que necesariamente el Servicio Extremeño de Salud deberá hacer cambios en la planificación del proceso de vacunación.