Extremadura no trabaja ahora en "salvar" Semana Santa ni festividades sino en salvar vidas

Así, lo ha señalado el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, recalcando que la Junta no trabaja en estos momentos con el planteamiento de "salvar" la celebración del Carnaval, la Semana Santa o "cualquier otra festividad", sino en "salvar las vidas", dadas la situación de la Covid-19 que sigue padeciendo la comunidad.

Vergeles ha añadido que "no vamos a salvar nada, vamos a salvar las vidas, que es lo que siempre hemos intentado hacer", recordando que ya defendió a finales de diciembre, ahora no hay "nada" que celebrar y "cuando llegue el momento de celebrarlo" entonces la Junta permitirá una "flexibilización" de las medidas actuales.

En este sentido, ha subrayado que la Administración extremeña no ha hablado "nunca" de "salvamentos de nada, salvo de la protección de la salud, del tejido productivo y social", en referencia a la celebración o no de festividades como la Semana Santa.

Además, ha añadido que "descarto que nuestro trabajo en este momento sea salvar el Carnaval, la Semana Santa o cualquier festividad" porque, "cuando llegue el momento de celebrarlo no se preocupen que este gobierno permitirá una flexibilización adecuada para poder reactivar lo que entendemos que es salvar primero la salud de la población y en segundo lugar la economía de la región y en tercer lugar salvar socialmente a esta comunidad autónoma".

Sobre este respecto, ha recordado incluso que la Junta no defendió siquiera en su momento la expresión de "salvar la Navidad", reiterando que "lo de salvar la Navidad creo que no lo dijimos en ningún momento, en ese momento la población tenía y sigue teniendo fatiga pandémica, y nos parecía que no estaba mal flexibilizar determinadas cuestiones", sobre las pasadas celebraciones navideñas.