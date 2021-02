Martín se reúne con la extremeña Miriam Al Adib, galardonada con el Doctoralia Awards 2020

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, se ha reunido este miércoles, 3 de febrero, con la doctora extremeña Miriam Al Adib, galardonada con el Doctoralia Awards 2020 en la categoría de Ginecología y Obstetricia y autora de varias publicaciones.

Así pues, en declaraciones a los medios al término del encuentro, la doctora Miriam Al Adib ha señalado que falta educación sexual y ha apuntado que la "asimetría" entre hombres y mujeres en lo relacionado con el sexo sigue vigente.

De este modo, ha considerado que es preciso hacer llegar a los y las jóvenes que la visión de la realidad sexual está "muy lejos" de los estereotipos que se plasman, por ejemplo, a través de la industria de la pornografía que representa una visión "sesgada" donde la mujer es "objeto de placer y nunca sujeto", según informa la Asamblea de Extremadura en una nota de prensa.

Igualmente, Martín ha criticado la cosificación de la mujer en la publicidad y ha añadido que este aspecto influye también en el abuso, a la vez que ha subrayado que la sexualidad, tal y como reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un aspecto central del ser humano desde que nace hasta que muere.

Al Adib comparte galardón con su hermana Yasmin Al Adib, esta última en la especialidad de Medicina Estética y Cirugía Cosmética. Ambas han sido seleccionadas entre más de 450 nominados y de ellas se ha destacado tanto su trato cercano con los pacientes, entre otros aspectos.

Finalmente, Blanca Martín y Al Adib han abordado durante la reunión cómo la ausencia de educación sexual implica la inexistencia de salud sexual y cómo ello repercute no sólo en embarazos no deseados o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sino también en abusos.