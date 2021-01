PSOE ve "totalmente descabellado" y "de locos" que la oposición pida el cese de Vergeles

Ep

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio González, ha considerado "totalmente descabellado" y "de locos" que la oposición pida el cese del consejero de Sanidad, José María Vergeles, por su gestión de la Covid-19 en la región.



Así, tras incidir en que a su juicio la oposición está "triste, desnortada y sin ideas", ha mostrado su "apoyo" a las medidas que aplica la Junta y el consejero de Sanidad frente a la Covid-19, y ha considerado que lo que reclaman los grupos de la oposición sobre este último son "tonterías".



Sobre la petición de cese de Vergeles por parte de la oposición, en rueda de prensa este martes tras la Junta de Portavoces en la Asamblea, González ha dicho que "es sorprendente que la alternativa de aquélla para acabar con la pandemia es que Vergeles dimita", algo que "es de locos".



"Vergeles hoy ha sido el único consejero de Sanidad en toda España que ha dado la cara para explicar el proceso de vacunación que se está llevando a cabo, y que ha sido alabado por periodistas muy importantes a nivel nacional", ha destacado el socialista, quien ha preguntado si "la oposición en Extremadura de verdad se está enterando de algo de lo que está pasando, o es que se fueron de vacaciones y hasta hoy no han aparecido por aquí".



En este sentido, ha afirmado que para el PSOE "es triste y es indignante que esa oposición que representa a miles de extremeños tenga un perfil tan desastroso, tan bajo, tan negativo y tan destructivo en la región", algo que según ha considerado "se deberían hacer mirar" porque es un "desastre de oposición".



Al respecto, y ante las medidas "más restrictivas" para combatir la pandemia que la Junta anuncia este martes, González ha subrayado que el PSOE muestra "todo su apoyo" a las mismas, y ha reprochado por el contrario la "falta de responsabilidad total" y los "mítines políticos" que la oposición ha lanzado este martes antes de los anuncios del Ejecutivo regional.



"He notado una falta de responsabilidad total por parte de la oposición en Extremadura. En un momento en el que se están anunciando medidas más restrictivas y en un momento muy preocupante para la sanidad en España y Extremadura hemos asistido a una serie de mítines por la oposición", ha señalado.



Así, ha entendido que la oposición "no ha estado en los últimos meses a la altura de la pandemia y de lo que los extremeños están pidiendo, que es sensatez, prudencia, coherencia y sobre todo sentido común".



Finalmente, preguntado también sobre la petición del PP de que se convoque con urgencia la Comisión sobre el Covid en la Asamblea y que comparezca en la misma el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el diputado del PSOE ha afirmado que su grupo no tiene "ningún problema" para dicha convocatoria.



Y, ha recalcado que "nos parece que quien propuso esa comisión fue la Junta y el PSOE, así que bienvenidos al PP a la solicitud de esa comisión, porque nosotros no tenemos ningún problema" y, "ningún problema porque fue el gobierno de Vara el que inició esa comisión en la región para dar información y transparencia".