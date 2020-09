La Junta ha hecho "todo lo posible e imposible" para garantizar la Atención Primaria

Ep.



El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha subrayado que la Junta de Extremadura ha hecho durante este pasado verano y durante todos los periodos "todo lo posible e imposible" para que la Atención Primaria en la región disponga de "todos los recursos humanos y de gestión para garantizarla".



"Desde el punto de vista de la gestión hemos hecho todo lo posible e imposible por hacer que la Atención Primaria disponga de todos los medios humanos y de gestión para garantizarla no sólo durante el periodo estival, sino para garantizarla durante todos los periodos", ha dicho, porque para la Junta "la Atención Primaria ha sido y seguirá siendo la clave del sistema sanitario".



Así, y tras reconocer que "los recursos en el sistema sanitario por definición siempre son escasos, siempre le ponga lo que le ponga", ha incidido en que desde la Administración regional "se ha contratado al cien por cien de todas las sustituciones y de todas las categorías aunque para alguna no hubiese bolsas".



También ha explicado que se han realizado más de 550 jornadas de tarde, así como que se han realizado 486 contratos de personal sanitario (352 médicos de familia, 68 farmacéuticos de equipos de atención primaria, 45 veterinarios, y 21 pediatras) que se han sumado a los 283 contratos que la Junta ya había realizado y que se han "mantenido" durante la primera oleada del Covid-19 para la Atención Primaria de Salud.



De este modo se ha pronunciado Vergeles en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura este jueves en el pleno de la Asamblea sobre si la Atención Primaria extremeña está o no suficientemente reforzada para atender las necesidades sanitarias de los ciudadanos.



"Aquí hay un problema de planificación que hemos sorteado asegurando que nuestros profesionales y nuestros pacientes ejercían en condiciones de seguridad", ha respondido al respecto Vergeles, quien ha reprochado en todo caso a Unidas por Extremadura su "demagogia" respecto de la situación de la Atención Primaria de Salud en la comunidad.



IRENE DE MIGUEL PIDE A VARA Y VERGELES QUE SE VAYAN



Por su parte, la presidenta del grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, tras reconocer que se está dando una situación "complicada, anómala, que cada día cambia el contexto" por el Covid-19, ha afirmado que la Atención Primaria de salud en la región "ha estado y está dejada de la mano de Dios" porque a su juicio la Junta "no ha reforzado adecuadamente" dicho servicio.



"Pondrán recursos pero no sabemos dónde", ha dicho De Miguel, quien ha pedido a Vergeles que conteste "honestamente" si cree que la Atención Primaria "ha estado y está garantizada" en Extremadura.



Al respecto, y tras subrayar que la Atención Primaria "es básica para atender la pandemia", la presidenta del grupo Unidas por Extremadura ha dicho que la Junta "ha dejado abandonada" a dicha materia; y ha invitado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al propio consejero de Sanidad, José María Vergeles, a dejar su escaño en la Asamblea si siguen manteniendo que la problemática sanitaria en la región se debe en gran parte a la falta de médicos para cubrir plazas.



"No sólo mata el Covid y si faltan médicos igual Vara y usted hacen más por Extremadura poniéndose la bata blanca y dejando su escaño", ha espetado Irene de Miguel a Vergeles.



Finalmente, el consejero de Sanidad también ha pretendido dejar "claro" que Unidas por Extremadura con su pregunta planteada este jueves en la Asamblea "indirectamente" está "arremetiendo" contra los profesionales que "se están dejando la piel literalmente" en Atención Primaria de Salud.



Al mismo tiempo, Vergeles ha considerado "lamentable" la "demagogia" de Unidas por Extremadura a la hora de hablar sobre la tardanza en la atención telefónica en los centros de salud de la comunidad, "cuando de 111 centros de salud 27 solamente tienen algún problema de estas características".