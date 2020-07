Unidas Por Extremadura denuncia el recorte de personal en torres de vigilancia del INFOEX

La portavoz del Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado que "las torres de vigilancia en Extremadura no están al cien por cien operativas durante esta temporada de riesgo alto de incendios debido al recorte en los puestos de trabajo".

En concreto, se trata de unas torres "indispensables para afrontar la época de alto riesgo de incendios", según ha señalado De Miguel durante su visita este martes a la torre de vigilancia de Serradilla, en el Parque Nacional de Monfragüe, la "joya de la corona" del patrimonio natural de la región.

Así pues, la diputada de la formación morada ha lamentado que las torres de vigilancia de esta localidad "no están totalmente operativas", ya que "no se están respetando los turnos de cuatro personas y algunas directamente no están abiertas por la noche, que es cuando más indispensables son para alertar de un fuego".

Además, tal y como informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa, la presidenta del Grupo Parlamentario ha asegurado que la gestión de las torres de vigilancia no está respetando la normativa del Plan Infoex, "que contempla que las torres de vigilancia tienen que tener cuatro turnos, y lo que vemos que muy pocas lo cumplen".

En ese sentido, De Miguel ha asegurado que la "falta de vigilancia" de las casetas del Infoex no solo está afectando al Parque Nacional de Monfragüe, sino también a muchos otros puntos de la geografía Extremadura.

Igualmente, la portavoz de Unidas por Extremadura también ha alertado de las "condiciones de precariedad" en las que realizan su labor los trabajadores de vigilancia debido a la falta de recursos y medios de las casetas.

Por último, De Miguel ha asegurado que el recorte en los puestos de trabajo no solo está comprometiendo la seguridad de los montes, "sino que además están contribuyendo a la despoblación", ya que "recortar en puestos de trabajo en el medio rural significa contribuir al vaciamiento de la España rural", tras lo que ha lamentado que "estas son las políticas del PSOE que vacían nuestros pueblos", ha concluido.

LA JUNTA RESPONDE

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha replicado a Unidas por Extremadura que la vigilancia del Plan Infoex en el Parque Nacional de Monfragüe permanece "absolutamente cubierta" con sus tres casetas de vigilancia, dos abiertas las 24 horas, con una alternancia de 12 horas con la tercera, todas ellas con solape visual, asegurando así la "cobertura total".

Asimismo, ha confirmado que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales no ha sufrido recortes y que ha llevado a cabo una reestructuración para dar "mayor operatividad" con la creación de cuatro retenes nuevos, a los que en unos días se incorporarán 30 efectivos más, cinco de ellos para trabajo de vigilancia.

Sobre las casetas de vigilancia, la Junta ha informado que se han priorizado las labores de prevención y extinción de incendios durante todo el año, asegurando una "plena vigilancia" con la reorganización actual, según ha informado la Administración autonómica en una nota de prensa.

A este respecto, ha apuntado que se han regulado turnos de apertura y cierre de casetas de control con solapamiento, las cuales no habían dado ningún aviso de incendio en los últimos cinco años, asegurando así "plena capacidad de control y vigilancia" ante humo o llamas con las torres existentes.

En el último lustro, ha señalado el Ejecutivo regional, solo 10 torres han llegado a avisar de más de un posible incendio por año en turno de noche y "todas ellas permanecerán operativas las 24 horas del día".

Y es que, según la Administración autonómica, como establece el decreto 174/2006 de 17 de octubre, se han establecido turnos entre puestos anexos siguiendo los criterios de cobertura visual, incluso durante la noche, con lo que se garantiza la vigilancia a nivel regional.

Así, se han regulado los turnos de apertura y cierre en las noches de casetas con solape visual, de manera que no se produzcan mermas en la vigilancia.

La Dirección General de Política Forestal explica que, como consecuencia de la reestructuración, algunos trabajadores del Infoex han aumentado de 4,5 meses a 12 su contratación, con el consiguiente aumento de retribuciones.

Igualmente, la Junta ha recordado también que torres de vigilancia abiertas las 24 horas prácticamente solo hay en Extremadura y algunas en Andalucía, y en el resto de comunidades no existe vigilancia nocturna.

Así, la región mantiene 26 de sus 43 torres abiertas durante todo el día y otras 13 operativas 24 horas un día y 12 horas otro.

La Consejería de Agricultura ha insistido al respecto que se está actuando en todo momento siguiendo criterios "absolutamente técnicos" para llevar a cabo las labores de prevención y extinción de incendios en Extremadura.

De esta forma, desde la Dirección General de Función Pública ya se ha autorizado la contratación de 30 nuevos refuerzos que empezarán a trabajar a partir de 27 de julio y, de entre ellos, cinco van a puestos de vigilancia.