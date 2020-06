Extremadura trabaja en guías para aclarar dudas sobre festejos taurinos o guarderías

Ep.



La Junta de Extremadura trabaja en el desarrollo de cinco guías para tratar de resolver "dudas" en materias como la celebración de festejos taurinos, la apertura de piscinas y guarderías, la actividad de feriantes e iniciativas de ocio y tiempo libre durante la desescalada por el Covid-19, y dentro del avance hacia la "nueva normalidad".



Así, la Junta cumplirá lo que vaya estipulando el Gobierno central e irá adaptando a la "realidad" de la comunidad autónoma las indicaciones que se vayan determinando de cara a la "nueva normalidad", a través de cuestiones como por ejemplo cinco guías en las que está trabajando dicha administración.



Estas guías, que serán publicadas en los próximos días, evidencian que "la maquinaria (de la Junta) está en marcha y engrasada" en el avance hacia dicha "nueva normalidad", aunque ahora el objetivo se centre en "las cosas para cumplir la Fase 3" en la comunidad.



De este modo lo ha señalado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este miércoles, y en la que ha subrayado que "de momento", en la Fase 3 en la que se encuentra inmersa Extremadura, "donde hay algunas cosas y dudas muy razonables que tienen los alcaldes, los propios ciudadanos, sectores afectados por esta situación", la Administración regional está trabajando en dichas cinco guías.



Esas cinco guías, según ha explicado, incluyen recomendaciones que "vienen a resolver las dudas" y "preocupaciones" que todos esos colectivos que agrupan a "mucha gente en la región" les están haciendo llegar a la Junta.



En concreto, ha señalado que dichas guías tratarán de resolver "dudas" sobre piscinas comunitarias, así como las de aquellos alcaldes que decidieron mantener cerradas las piscinas municipales cuando se estaba en Fase 1 pero que ahora se quieren "replantear" abrirlas en la Fase 3.



"Que la gente tenga unas instrucciones, un mínimo de indicaciones de cómo se deben hacer las cosas para cumplir la Fase 3 en la que estamos ahora, pero para cumplir también lo que sigue vigente en la fase de nueva normalidad a partir del 21 de junio", ha dicho.



MOVILIDAD ENTRE CCAA



Por otra parte, sobre la petición realizada por Ciudadanos en la comisión parlamentaria sobre el Covid-19 que trabaja en la Asamblea de Extremadura relativa a que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, acuerde con la Comunidad de Madrid un 'corredor seguro' de movilidad entre los habitantes de ambas regiones, Gil Rosiña ha señalado que la Administración extremeña ha tomado ya la determinación de que no se produzca aún el movimiento entre provincias, lo que lleva a que el relativo a entre CCAA sea "todavía un paso mayor" que se estudiará más adelante, ha dicho.



"Estamos en el momento del inicio de Fase 3", ha recordado Gil Rosiña, quien ha defendido que hay que "apurar" aún dicha fase para posteriormente determinar otras cuestiones.



"Los grupos políticos pueden proponer cosas, nosotros estamos escuchando a los grupos políticos, pero no todas las cosas que ellos propongan las vamos a materializar. Las podemos estudiar pero no estamos todavía en ese momento", ha dicho en todo caso la portavoz de la Junta.



"Si no nos podemos mover entre provincias todavía, porque es una decisión prudente que ha decidido tomar la Junta de Extremadura no parece lógico que nos pongamos a hablar sobre cómo va a ser la movilidad entre una comunidad autónoma y otra cuando hemos dicho que no nos vamos a mover entre provincias", ha sentenciado sobre la propuesta de Cs en la comunidad.