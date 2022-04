La Semana Santa de Mérida congregará a casi 15.000 cofrades en su vuelta a la normalidad

- Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura Hermandad del Calvario (Viernes Santo por la tarde-Santo Entierro): “Recomiendo verla bajando por la calle Calvario, así como su paso por el Templo de Diana, este año como novedad, lo que convertirá este momento en una estampa inolvidable, de estas de toda la vida. Una foto de estas antiguas que hace muchos años que no se veía, hablamos de los años 80”.

Cualquiera que se acerque a contemplar alguna de las diecisiete procesiones que dan forma a la Semana Santa de Mérida, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, tendrá la posibilidad de disfrutar de algo que muy pocas ciudades del mundo que conmemoran estas fechas religiosas tienen a su alcance. Y es que en ella se unen el sentir y el fervor religioso, junto al hecho de procesionar alrededor de monumentos bimilenarios de la antigua Augusta Emérita. Unas estampas mágicas que trasladan a emeritenses y foráneos, a las calles de la Jerusalén de hace más de 2.000 años.

Con el recuerdo más que presente de las víctimas por la Covid-19, así como de quienes están sufriendo la crueldad de la guerra en Ucrania, la Junta de Cofradías de Mérida, junto a la inestimable colaboración del Ayuntamiento, prepara con ilusión, ganas y mucha emoción la que será la Semana de Pasión emeritense 2022. Tras dos años sin procesiones a causa de la pandemia, cerca de 15.000 cofrades –entre nazarenos, penitentes, costaleros, damas en mantilla y hermanos mayores, etc.- pertenecientes a las nueve cofradías y hermandades de la ciudad saldrán a la calle para representar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo a través de un total de treinta imágenes.

Así pues, ante esta cita, el portavoz y responsable de las publicaciones de la Junta de Cofradías de Mérida, Mario Hernández Marriquiaín, espera que “se haya reforzado el compromiso de los hermanos y hermanas de las distintas hermandades, que acudan a sus hermandades, que colaboren en los preparativos y, sobre todo, que la ciudad sea también una fiesta”. Y es que, según sus palabras, en esta celebración, “aunque la parte religiosa se vive intensamente en las parroquias durante el Triduo Pascual, lo cierto es que la calle no deja de ser también, aparte de un momento de oración y de fe, un momento para disfrutar de las hermandades con ese patrimonio impresionante que tienen cada una”.

En este sentido, en declaraciones a Regiondigital.com, hace un llamamiento para que “la ciudadanía también se eche a la calle”, puesto que “hemos perdido dos años en los que hemos vivido todo esto de una manera muy distinta”. De este modo, insiste en que los ciudadanos “tienen que arropar a todas las hermandades en todos los puntos de sus recorridos”, eso sí, “guardando silencio y respeto”. “Debemos vivir esta próxima Semana Santa con intensidad, que es lo importante, pero fundamentalmente los cofrades y sobre todo la gente joven”, apostilla Hernández.

Precisamente, en relación a los jóvenes y niños hace hincapié en que estos dos últimos años en los que no ha habido procesiones por la pandemia de la Covid-19, “son quizás dos años en los que se han podido desconectar un poco de lo que son las hermandades, las cofradías, la Semana Santa, y no podemos tener una generación perdida, sino todo lo contrario, tenemos que recuperarla”.

NOVEDADES

De cara a la Semana de Pasión emeritense de este año “vamos a tener muchísimos estrenos y muchísimas novedades, porque han sido dos años, en los que a pesar de no haber habido procesiones, sí se ha seguido trabajando” en el seno de cada cofradía o hermandad emeritense. Así, por ejemplo, Hernández destaca que habrá dos palios nuevos, uno en la Virgen de la Misericordia de la Cofradía de las Tres Caídas –con la ampliación de la candelería y candelabros de cola-, así como en Nuestra Señora del Patrocinio de la Cofradía de la Sagrada Cena. Hasta este año ambas tallas salían sin palio.

En el paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén (la tradicional ‘Burrita’) de la Cofradía Infantil -que este año cumple el 75º de su fundación- se ha restaurado la imagen del Señor, al tiempo que se han finalizado los candelabros traseros del paso y se ha unido al mismo una nueva imagen, en este caso, la de un niño hebreo que el pasado sábado se bendijo en la Concatedral de Santa María y que saldrá por primera vez el próximo Domingo de Ramos. Ha sido realizado por el imaginero Fernando Murciano y donado a la Cofradía por dos hermanos.

Será también la primera estación de penitencia de las imágenes de Nuestra Señora del Rosario, de la Cofradía Infantil, así como de María Santísima de las Lágrimas, de la Hermandad de Jesús de la Humildad, tras sus respectivas restauraciones, la de ésta última terminada en 2021. El paso del Santísimo Cristo de las Tres Caídas también estrenará respiraderos superiores en el Miércoles Santo, día en que emeritenses y foráneos podrán contemplar también el manto que estrenará Nuestro Padre Jesús Nazareno de Santa Eulalia. De la Cofradía de los Castillos también saldrá Nuestra Señora del Mayor Dolor estrenando toca sobre manto bordada en hilos de oro sobre red al realce.

Los estrenos del Jueves Santo llegarán de la mano de la Franciscana Hermandad de la Veracruz con las parihuelas del paso de María Santísima de Nazaret, reforma de los respiraderos y el techo del palio; y con una Reliquia de la Santa Vera Cruz con la que procesionará por primera vez en su Estación de Penitencia, la cual llegó a Mérida en diciembre, avalada por el documento emitido por el Arzobispado de Perea y Filadelfia en Mam (Jordania). El paso del Santísimo Cristo de los Remedios, de la Cofradía de los Castillos, también estrenará imágenes de las hornacinas, cinceladas a mano y chapadas en plata, realizadas en Orfebrería Andaluza (Hermanos del Río). El manto de Nuestra Señora de la Esperanza, de la Cofradía de los Ferroviarios, también será un estreno de esta jornada, así como los llamadores de los pasos del Descendimiento y del de la propia Virgen.

Quienes se acerquen a ver las procesiones del Viernes Santo también podrán contemplar el estreno de la restauración de los faroles de la Santísima Virgen de las Angustias, así como la nueva estructura de su paso y el llamador del mismo. Ya de cara al Domingo de Resurrección, el paso de Jesús Resucitado –cuyo Encuentro con su Madre y San Juan cambia este año de ubicación de la Puerta de la Villa a la Plaza de España- podrá disfrutarse reformado, pues pasa a ser procesionado a costal. En definitiva, según Hernández, “hay algunos detalles en respiraderos de los pasos que se han ido concretando y también mucho tema patrimonial de pequeñas cosas que hacían falta y que se han ido adquiriendo a lo largo de estos años”.

HABRÁ TRAMOS EN SILENCIO

Otra de las novedades de la Semana Santa de Mérida 2022 es que en algunas de las calles de los recorridos de las cofradías o hermandades no va a haber acompañamiento musical, “habrá tramos en silencio”. En el seno de la Junta de Cofradías de la capital extremeña “somos muy conscientes de que la ciudad de Mérida apuesta por la inclusión y sobre todo por la accesibilidad”, de ahí que hace apenas unas semanas “nos hayan dado el Premio Reina Letizia”, recuerda Hernández.

No obstante, esta decisión no es nueva, ya se tomó hace tres años, para la Semana Santa de 2020. Fue cuando “se decidió, a petición de la Delegación de Diversidad Funcional -porque ya se hacía en la Cabalgata de Reyes y en la Feria de Septiembre-, proponer a las hermandades que por qué no usaban un tramo de sus recorridos en silencio para que todas las personas con problemas auditivos, con enfermedades del espectro autista, se sintieran cómodas a la hora de ver las procesiones”.

Tras dicha petición, según destaca el portavoz de la Junta de Cofradías de Mérida, “la respuesta ha sido unánime”, por lo que “cada hermandad ha elegido un punto de su recorrido donde considera que se pueda disfrutar mejor en silencio de sus estaciones de penitencia”. Una prueba más que fehaciente de que “seguimos apostando por la inclusión”, porque “entendemos que las cofradías y hermandades también hacemos ciudad al ser parte de la sociedad emeritense y, por tanto, tenemos que sumarnos a cualquier iniciativa, siempre y cuando entre dentro de nuestros propios estatutos”, apostilla.

AUMENTA EN 10.000 EUROS LA AYUDA MUNICIPAL

En un acontecimiento tan importante para la ciudad como lo es la Semana Santa, el Ayuntamiento va a aumentar este año en 10.000 euros la ayuda que le concede, por lo que en total sumarán 60.100 euros. A lo que hay que sumar todo lo que la delegación de Semana Santa va haciendo.

Así, por ejemplo, se ha renovado el vallado de la Carrera Oficial y luego aparte están las campañas promocionales, por lo que “se está haciendo una inversión importante”. Además, se está a la espera de que esta semana salga la adjudicación del contrato de licitación para la retransmisión del Vía Crucis en el Anfiteatro Romano a nivel nacional.

También, como manda la tradición, se han editado un total de 15.000 programas de mano de la Semana de Pasión emeritense, los cuales se pueden conseguir en las Oficinas de Turismo, en la puerta del Ayuntamiento, así como en la sede de la Junta de Cofradías, en horario de 18:00 a 20:30 horas desde este pasado lunes, y el sábado y el domingo, de 12:00 a 14:00 horas. Del mismo modo, ya se puede adquirir la Revista Oficial de la Semana Santa, en las mismas cofradías o hermandades, así como en el kiosco de la Plaza de España.

Otra nota a destacar es que la Junta de Cofradías ha iniciado una campaña de solidaridad para recaudar fondos con destino a la población ucraniana. Regiondigital.com ha hablado con su presidente, Luis Miguel González Pérez, quien detalla que esta iniciativa se la planteó la cofradía del Nazareno de Santa Eulalia. “Acogimos con interés esa petición y queríamos realizarla a través de quien realmente está en estos momentos en disposición de realizar ese tipo de mediación, desde España hasta Ucrania”, especifica.

De este modo, “nos pusimos en contacto con Cáritas Diocesanas, para ver de qué manera lo podíamos hacer, y nos explicaron que están en contacto con organizaciones en Ucrania, para precisamente hacerles llegar estas ayudas y hacer el proceso mucho más operativo que a través de Cáritas Nacional, donde estaban absolutamente desbordados”. Para ello, la Junta de Cofradías ha abierto una cuenta en Cajalmendralejo, para todo aquel que quiera realizar sus donaciones o transferencias: IBAN ES92 3001 0042 9542 1001 0911.

Cabe destacar que todo el dinero recaudado será canalizado a través de Cáritas Diocesana para que llegue a las organizaciones que están dando ayuda ‘in-situ’ en Ucrania, a través de cada una de las Cáritas Diocesana. González Pérez remarca que “la Junta de Cofradías de Mérida normalmente tiene un especial interés en realizar campañas de este tipo y ahora creemos que es dónde tenemos que estar, con la ayuda que tenemos que brindar al pueblo ucraniano”, sentencia.

“UN LOGRO, ANTE UN BACHECITO MUY IMPORTANTE”

La Cuaresma de este año será recordada también por el pequeño ‘susto’ que dio la Hermandad del Calvario al anunciar que suspendía su estación de penitencia del Martes Santo porque, entre otros motivos, no contaba con el suficiente número de costaleros para sacar a la calle a sus cuatro pasos titulares. “Era necesario que saliera a la calle y solventar ese pequeño problema, porque no nos podíamos quedar sin la procesión del Martes Santo del Calvario, nuestra centenaria, y la verdad que en la Junta de Cofradías estamos muy agradecidos porque el Ayuntamiento tomó las riendas”, asegura Hernández.

Tal y como detalla a Regiondigital.com, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, fue el que “nos llamó a todos los Hermanos Mayores, nos sentó en el Salón de Plenos y nos dijo que había que hacer algo, que había que intentar ayudar, que el Ayuntamiento iba a hacer todo lo posible para que así fuera, pero que esa cofradía tenía que salir”. Y así, finalmente, ha sido. De hecho, la Junta de Cofradías es consciente de que la del Calvario, “es la hermandad centenaria y que una cuestión de éstas no afecta solo a la Hermandad del Calvario, sino que afecta a la Semana Santa de Mérida en general”.

Por tanto, “pusimos todas las mimbres y afortunadamente se ha solventado; hay que agradecer a todas las personas que voluntariamente se han ofrecido para sacar esos pasos a la calle. Ha sido logro importante, ante un bachecito muy importante en esta Cuaresma, pero que hemos solventado bastante bien”. Y es que, tal y como dijo el pasado jueves, durante el acto de la Exaltación de la Semana Santa, el deseo del alcalde es "que todos y todas empujemos el carro de la ilusión y acudamos a cada una de nuestras hermandades a participar como nazareno, costalero o en cualquiera de las tareas que supone ponerlas en la calle".

El único 'pero' de este año será que no se podrán degustar los tradicionales caramelos de la Mártir, hechos por la confitería Gutiérrez desde el año 1827 y que cerró sus puertas para siempre a finales de 2020. Muchos cofrades los echarán de menos.