El Centro Tecnológico de FEVAL, líder en formación y difusión de tecnologías avanzadas

Recorremos una infinita entrada, las puertas están abiertas, grandes pabellones nos reciben con olor a café caliente. La cafetería está en la hora de desayunos. El sol nos permite mirar a lo alto del majestuoso edificio que con letras mayúsculas destaca. FEVAL. Estamos en Don Benito en la Institución Ferial de Extremadura, comercialmente conocida como FEVAL acrónimo de Feria de las Vegas Altas que en sus inicios fue el nombre que escogieron sus fundadores, y que a día de hoy es una empresa de servicios consolidada y con más de 35 años de experiencia en la Gestión y Organización de Ferias y Eventos.

Fachada edificio de FEVAL // Crédito: Diego Casillas

Pero no hemos venido por un evento o feria, hemos venido para conocer el Centro Tecnológico que existe dentro de FEVAL y que su director Gabriel Blázquez nos recibe con entusiasmo a su particular ‘feria’ de la tecnología.

Para organizarnos temporalmente, FEVAL lleva 35 años funcionando como institución ferial pero el Centro Tecnológico surge durante el 2003 y 2004. “Durante esos años hay un proyecto transfronterizo que hacemos con el Ayuntamiento de Elvas en Portugal para crear un centro de tecnológica, más concretamente un centro para apoyo tecnológico para las empresas”, explica Blázquez.

El proyecto trasfronterizo (FEDER) consigue la aprobación y la financiación para poder ser ejecutado y el proceso se extiende hasta el 2008 donde finalmente se inaugura el Centro Tecnológico en la región de Extremadura y paralelamente otro Centro Tecnológico en Elvas. “Al principio lo que se demandaba en ese momento eran más infraestructuras técnicas como puentes, carreteras que pudieran conectar bien las empresas del proyecto, pero se invirtió más de 10 millones de euros”, comenta Blázquez.

El Centro Tecnológico tiene un objetivo muy claro y preciso y ese es la introducción de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial. “FEVAL se encargaba de ayudar a las empresas extremeñas con el apoyo comercial, pero poco a poco se empezaba a hablar de comercio electrónico, de tecnología de la información y nos faltaba esa parte importante de tecnología”, expone el director.

Desde RegionDigital.com hablamos con Gabriel Blázquez, director del Centro Tecnológico FEVAL // Crédito: Diego Casillas

Por lo que el Centro Tecnológico se lio la manta a la cabeza y comenzó a encargarse también del tema de la tecnología hasta lograr ser a día de hoy, un centro totalmente innovador y líder en hacer de ‘interface’ entre la tecnología avanzada y las empresas.

Actualmente, “seguimos de nexo de unión entre empresas y tecnología emergente e intentamos que estas tecnologías estén a disposición de las empresas. En 2006, ya teníamos las primeras tiendas virtuales en marcha, vamos adelantándonos a la actualidad, ahora que está muy de moda, el Big Data o la inteligencia artificial, nosotros estamos totalmente preparados”.

Pero si hay algo que marca la diferencia en FEVAL es su capacidad de formación. Si no hay formación no puede haber progresos. Es algo que lo tienen claro y por ello tienen grandes planes formativos. “Realizamos una media de 80 o 100 acciones formativas basadas en las TIC y dirigidas a empleados o desempleados de sectores donde la tecnología es totalmente necesaria”, explica Blázquez. Y nos informa de que ahora se están dando muchos cursos sobre drones y sistemas de información geográfica.

Aulas donde realizan los cursos formativos // Crédito: Diego Casillas

“Nosotros aquí las solemos aplicar a la agricultura, pero son tan demandadas que tenemos un Máster de Drónica pero también Cursos de Big Data o Inteligencia artificial”. Un total de más de 1.000 alumnos al año salen formados gracias al Centro Tecnológico.

Además, la institución también hace labor de ‘Vivero de empresas’. Hay 16 empresas relacionadas con la agricultura, energía sostenible o nuevas tecnologías para software que pueden realizar sus proyectos gracias al centro que les presta un lugar con todas las instalaciones para que el proyecto pueda ver la luz.

FEVAL como Centro Tecnológico realiza proyectos a nivel europeo en consonancia con las empresas de Portugal o Francia. Estos proyectos europeos están basados en apoyo a las empresas para llevar hasta ellas tecnología y conocimiento donde colaboran con otros centros tecnológicos moviéndose en muchas ocasiones en el ámbito agroalimentario.

“Actualmente estamos en un proyecto de consultoría tecnología para ayudar a las empresas a la transformación digital y estamos apoyando a 30 empresas extremeñas en un proyecto junto con Portugal y Galicia”. Además, “tenemos un centro de mostrador donde hacemos proyectos y pilotos con esa tecnología emergente para que las empresas la conozcan y posteriormente hacemos la labor de difusión de esas tecnologías”, explica Blázquez.

Las siete personas dedicadas al centro tecnológicos tienen un compromiso total con la región de Extremadura con la encomienda de acercar la tecnología de las TIC a las empresas extremeñas. “Nuestro propósito es seguir colaborando con los agentes I+D+I para llevar también esa investigación y ese desarrollo e innovación que se hacen en otros centros a las empresas, nosotros somos la interface”, resume Blázquez.

Trabajador del centro tecnológico enseñando una colmena artificial // Crédito: Diego Casillas

En cuanto a cómo ve a Extremadura actualmente en avances tecnológicos, Gabriel Blázquez tiene clara su respuesta. “Tenemos una oportunidad que no deberíamos dejar escapar, ahora no es como antes, no es cuestión de tener grandes infraestructuras industriales, ni grandes desarrollos que requieran grandes inversiones, ahora necesitamos desarrollar talento y conocimiento en la región”.

“Tenemos gente, tenemos personal, tenemos grandes universidades, tenemos centros y tenemos una industria que poco a poco están desarrollándose, como es el caso de la industria agroalimentaria. El medio ambiente es un campo de acción importante, y si sabemos aprovechar todos los avances tecnológicos y aplicarlos a los sectores donde somos referencia podemos avanzar para no ser siempre la que está al final de la lista”, concluye Blázquez.

Población dinámica, creativa y con ganas de evolucionar, Extremadura solo necesita un poco de confianza en sí misma para creerse una de las comunidades autónomas más avanzada tecnológicamente.