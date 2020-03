Garantizada la atención a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma

De este modo, la campaña de la Junta trata de difundir a las mujeres posibles víctimas de violencia de género el mensaje de que "no están solas" y de que "estar confinadas no es estar desprotegidas" , así como de que "todos los recursos están activos" .

La Junta de Extremadura garantiza la atención a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus. La red de atención a víctimas de violencia de género está incluida en el DECRETO 17/2020, de 15 de marzo, que el gobierno regional aprobó y que determina los servicios públicos básicos de la administración.

Ante esta situación excepcional, la Consejería de Igualdad y Portavocía y el Instituto de la Mujer, responsable de la red de atención a víctimas de violencia de género, conscientes de la situación de confinamiento, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias de género, domésticas y sexuales. En este contexto, se garantiza el funcionamiento de todos los recursos de la red extremeña que incluyen la prestación de servicios integrales en materia de violencia de género, los dispositivos públicos de emergencia, servicios de atención especializada a las víctimas, la atención a los hijos e hijas de las mujeres y a las menores víctimas de dicha violencia.

La Junta de Extremadura recuerda que la red extremeña de atención a víctimas de violencia de género está integrada por las Casa de la Mujer de Cáceres y Badajoz, los Puntos de Atención Psicológica (PAP), las Oficinas de Igualdad (OI) y el Proyecto Pilar (atención psicológica de urgencia).

Las 36 Oficinas de Igualdad, dependientes orgánicamente de municipios y mancomunidades, se encuentran activas en modalidad de teletrabajo (con medios telemáticos activos) y algunas de ellas han fijado sistemas mixtos, con atención presencial un día a la semana.

Así, los Puntos de Atención Psicológica realizarán la atención psicológica telemática y PAP de Cáceres realizará la atención de manera presencial en horario de 8 a 15 horas.

En este sentido, el Proyecto PILAR, financiado a través de una subvención nominativa al Colegio de Psicólogos/as de Extremadura, sigue estando operativo y funcionando de manera habitual. Se priorizarán las atenciones telefónicas y telemáticas. Valorarán de manera individualizada cada situación que pueda darse, para considerar la necesidad e idoneidad en cada caso, de realizar atenciones presenciales.

Respecto a las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz, los nuevos ingresos de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas se derivarán a las casas anexas a la Casa de la Mujer de Cáceres, garantizando así una atención integral.

Violencia de género en Extremadura

Con respecto a las cifras, a fecha de 20 de marzo hay 1.612 casos (mujeres con protección) en Extremadura. Según datos aportados por la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Extremadura han observado la pasada semana “menor riesgo alto de lo normal”. Un dato que no es relevante puesto que solo llevamos una semana de confinamiento debido al estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente al coronavirus.



De este modo, y según explica la Delegación del Gobierno, inicialmente el COVID-19 no ha tenido influencia en los casos de violencia de género, salvo por las llamadas recibidas relacionadas con las consultas de entregas de menores que debido a esta situación muchas madres no quieren que sus hijos salgan del hogar para no contagiarse. Con respecto a este asunto, hay que recordar que se debe cumplir el régimen dictado por el juez.

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

Igualmente, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado los datos referentes a la violencia de género en 2019. Con respecto a nuestra región, recoge que 7 de cada 10 sentencias por violencia machista fueron condenatorias en 2019. Además, el aumento interanual de un 19,6 por ciento en las condenas por violencia de género en los órganos judiciales y el incremento del número de denuncias presentadas en un 1,7 por ciento constituyen los datos más relevantes de esta estadística.

Los datos del observatorio también indican que en 2019 los juzgados de la región han recibido un total de 2.513 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 1,7 puntos respecto de 2018, cuando las denuncias fueron 2.470. Igualmente, las mujeres víctimas de violencia machista fueron 2.475, con un incremento del 7,7 por ciento. En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Extremadura se sitúa con una tasa de 45,9, uno de las ratios más bajos del país, situándose la media nacional en 67,3 por ciento.



Siempre hay que recordar que el teléfono y la web del 016 está activo. Es gratuito, no deja rastro y presta atención las 24 horas del día los 365 días del año.