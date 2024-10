Extremadura interpone un recurso contra la IGP Aceituna Manzanilla Sevillana

Ep

El director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, ha informado de que la Junta de Extremadura ya ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la IGP Aceituna Manzanilla Sevillana, además de avanzar que agotará el recorrido judicial en defensa de los productores extremeños.

"Nosotros seguiremos recurriendo, como le he dicho, ante el Tribunal Supremo y, por supuesto, también, si fuera necesario, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, insisto, ese recorrido judicial no lo marcamos nosotros, sino que será lo que dictaminen los tribunales y lo tendremos que acatar, como no puede ser de otra manera, estemos más o menos de acuerdo en eso", ha asegurado.

Benítez ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada en comisión por el diputado socialista Eduardo Béjar, quien se ha interesado por las medidas tomadas por la Junta para defender a los olivareros extremeños afectados por la inscripción de la IGP Aceituna Manzanilla Sevillana.

En su intervención, el director general ha recordado los pasos dados por Andalucía en relación a dicha IGP y los ofrecidos por Extremadura en los que se oponía a la misma por las consecuencias que podría tener para los productores de la región y, cuya última acción, ha sido la interposición del citado recurso contencioso-administrativo.

Paralelamente, ha dicho, la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha mantenido una reunión con representantes de las empresas y organizaciones que también formularon oposición al reconocimiento de dicha IGP para coordinar estrategias de defensa de los intereses de los operadores extremeños en vía judicial.

De igual modo, ha dicho, se siguen manteniendo los vínculos con la dirección general homóloga andaluza para propiciar contactos entre órganos directivos y los representantes de los sectores andaluces y extremeños en conflicto con vistas a un posible acuerdo de creación de una IGP "supraautonómica" que permitiera la inclusión de los olivareros e industriales de la provincia de Badajoz.

No obstante, ha reconocido que los olivareros e industriales sevillanos y pacenses mantienen en estos momentos "intereses absolutamente contrapuestos", por lo que, más allá de que las direcciones generales andaluzas y extremeñas mantengan vínculos para lograr el acuerdo de estos "colectivos enfrentados", la defensa de los productores extremeños pasa, en el momento actual, por mantener esa impugnación.

"Primero, con los inconvenientes que ello supone, ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz, que ya se decantó por reconocer el prestigio exclusivo de la IGP a Sevilla, pero, en caso de no obtener satisfacción a las pretensiones en dicha sede judicial, pues estamos dispuestos a plantear el debate ante el Tribunal Supremo si judicialmente tiene ese recorrido, porque, como sabe, en anteriores sentencias, incluso, se limitó ese procedimiento de elevar la causa al Tribunal Supremo", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que es un tema, jurídicamente, "muy complejo".

Del mismo modo, el director general de Agricultura y Ganadería ha querido precisar que la IGP Aceituna Manzanilla Sevilla es una iniciativa que parte de un grupo de productores industriales y que la Junta de Andalucía, ante dicha solicitud, "simplemente lo tiene que tramitar".

APOYO DEL PSOE EN LA DEFENSA DE LOS OLIVAREROS EXTREMEÑOS

Por su parte, el diputado del PSOE, Eduardo Béjar, ha indicado que la Junta de Extremadura tendrá "siempre" a su grupo para defender los intereses de los olivareros de Extremadura, ya que si esta cuestión no se resuelve puede haber un "problema a la hora de la venta de las aceitunas".

Así, ha considerado también que hay un "error" desde la propia concepción que hace la Junta de Andalucía de la IGP, porque, ha dicho, se podría contar con una indicación geográfica protegida que no va a tener suficientes aceitunas para poder certificar, ya que la mayoría de las que harían que pueda tener suficiente venta vienen también de Extremadura, ha planteado.

De la misma manera, ha asegurado Béjar que no sería la primera indicación geográfica protegida que es supraautonómica, y ha puesto de ejemplo Jabugo, con parte de la denominación de origen fuera de Huelva, o el cava, que no solo limita a Cataluña sino que también tiene presencia en Extremadura.

Por ello, ha instado a la Junta de Extremadura a desarrollar "una labor fuera de la lucha en los tribunales" con la andaluza para intentar que haya "cierta sensatez", ya que, incluso, se está perjudicando la propia Andalucía al eliminar a los olivareros de Huelva que también tienen manzanilla de Sevilla.

"Yo creo que esto es una cabezonería y un sinsentido que no tiene ninguna justificación y que, evidentemente, tiene la Junta de Extremadura que defender a los olivareros de la región, pero también no solamente judicialmente, sino intentando negociar con el gobierno andaluz para que vuelva a hacer algo que integre a todos los productores de la aceituna manzanilla de Sevilla", ha aseverado el socialista.