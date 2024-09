CREEX señala que una reducción de jornada sin incremento de la productividad "es inviable"

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha mostrado su "respeto" al derecho de manifestación de los sindicatos, pero también su "profunda discrepancia" con el planteamiento de las organizaciones sindicales respecto a la reducción de la jornada laboral, sobre lo cual ha señalado que dicha disminución sin incremento de la productividad es "inviable".



"No es de recibo que precisamente los sindicatos nos acusen de no querer negociar, cuando saben que dedicamos cientos de horas a llegar a acuerdos bipartitos para rubricar convenios", ha expuesto, como tampoco puede aceptar que "se imponga por decreto" una reducción de jornada sin tener en cuenta la tipología de las empresas, "la inmensa mayoría de pequeño tamaño", y sectores de actividad con atención al público o atención las 24 horas, "donde es imposible reducir esas horas de atención".



Así se ha pronunciado en una nota de prensa ante la concentración convocada para este jueves por los sindicatos UGT y CCOO Extremadura frente a la sede de la Creex en Badajoz para exigir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025, ante lo que la organización que representa al empresariado extremeño ha destacado que la reducción de jornada tiene que realizarse mediante negociación, y asumiendo los trabajadores "su parte", "en el sentido de mejorar o al menos igualar la productividad, algo que no se logra por decreto".



Y es que, para la Creex, "no se nos puede acusar de no negociar cuando lo que se plantea es una decisión ya tomada", a la par que ha ensalzado que el Gobierno "ha lanzado globos sonda sobre bonificación de nuevos contratos", pero ni CEOE ni Cepyme han recibido "un solo papel donde se detalle".



Además, y respecto a las actividades en las que sea necesario cubrir un turno completo, se ha preguntado dónde se van a encontrar trabajadores dispuestos a trabajar dos horas y media a la semana y ha incidido en que es algo que han preguntado y nadie les ha respondido.



"EL GOBIERNO PECA DE DESLEALTAD"



Al mismo tiempo, a juicio de la patronal extremeña, el Gobierno "peca de deslealtad y no debería haberse inmiscuido en este asunto", al hilo de lo cual ha recordado que hace unos meses promovió el Acuerdo de Negociación Colectiva, donde acordaron organizaciones empresariales y sindicales subidas de sueldo.



"Era en ese momento donde se debería haber planteado la reducción de jornada, y los sindicatos no lo hicieron, por lo que la falta de lealtad es extensible a estas organizaciones", apostilla, a la vez que se pregunta "dónde quedan aquellos aumentos pactados si una de las partes ya ha decidido saltarse lo acordado y además con el aval del Gobierno", ha concluido.