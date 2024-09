Asaja pide que se "actúe rápidamente" ante el brote de lengua azul en Portugal

Ep

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que "actúe rápidamente" ante los casos de lengua azul que se han detectado en algunas explotaciones ganaderas del municipio portugués de Torre de Coelheiros.



"Lo que hace falta es actuar rápidamente en la prevención de la no expansión de este serotipo 3, que está ya en más de ocho o nueve países de la Unión Europea y lo que hace falta es solucionar y no alarmar", ha dicho Barato, que ha insistido en que se pongan medidas "urgentemente".



Según ha explicado el líder de la organización agraria ya se han dirigido al Ministerio de Agricultura porque "con la sanidad no se puede jugar". "Por lo tanto, lo que hace falta es atajar esto cuanto antes", ha recalcado Barato este jueves en declaraciones a los medios en Cáceres donde participa en el IV Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal.



Cabe recordar que los servicios veterinarios oficiales de Portugal han detectado circulación del serotipo 3 del virus de la Lengua azul en tres explotaciones de ovino ubicadas en el municipio de Torre de Coelheiros.



Los animales de las explotaciones afectadas presentaban sintomatología compatible con la enfermedad, cursando con mortalidad en varios de los animales. Adicionalmente, han comunicado varias sospechas clínicas en explotaciones ubicadas el mismo municipio, que están actualmente en proceso de confirmación.



Ante esto, el Gobierno de España ha acordado con las autoridades portuguesas cancelar el movimiento de animales procedentes de Portugal susceptibles de padecer lengua azul, que son principalmente ovino, vacuno y caprino.