Los precios industriales suben en enero un 12% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.

El Índice General de Precios Industriales (IPRI) en Extremadura, desde el punto de vista de la variación interanual, registró en enero una tasa del 12% (8,2% en el conjunto nacional), según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el IPRI ha registrado una tasa de variación mensual en Extremadura de -0,9% en enero de 2023 (-2% a nivel nacional).

A su vez, por destino económico de los bienes, los sectores industriales que tienen repercusión mensual al alza son Bienes intermedios (3,6%), Bienes de consumo (1%) y Bienes de equipo (0,9%) y una variación mensual a la baja en Energía del 8,4%, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, en tasa interanual se alcanzan variaciones positivas en los sectores Bienes de consumo (18,6%), Bienes intermedios (18,4%), y Bienes de equipo (17,1%). En Energía (-4,5%) se registra la tasa negativa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, los precios industriales moderaron su crecimiento interanual en enero hasta el 8,2% por los menores costes energéticos, registrando así su tasa más baja desde marzo de 2021, según ha informado este viernes el INE.



Fue justo a partir de marzo de 2021 cuando la inflación industrial empezó una escalada que le ha llevado a registrar tasas de dos dígitos durante más de 20 meses.



Con el repunte interanual de enero, más de 6,5 puntos inferior al experimentado en diciembre, la inflación del sector industrial encadena 25 meses consecutivos de tasas positivas.



La moderación de la tasa interanual de los precios industriales registrada en enero se debe fundamentalmente a la energía, que recortó su variación anual casi 20 puntos, hasta el 3,3%, por el abaratamiento de la producción de energía eléctrica y de gas, así como a los bienes intermedios, cuya tasa anual bajó casi dos puntos, hasta el 8,8%, por el menor coste en la fabricación de productos químicos básicos, de productos de hierro y de productos para la alimentación animal.



Por contra, los precios de los bienes de consumo no duradero elevaron en enero su tasa interanual un punto, hasta el 15,6%, por el encarecimiento de la fabricación de bebidas y, en menor medida, de otros productos alimenticios.



Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales mostraron el pasado mes de enero un repunte interanual del 10,6%, tasa cinco décimas inferior a la de diciembre de 2022 y casi 2,5 puntos por debajo de la tasa general.



Por actividades, los mayores repuntes de precios en comparación con enero de 2022 se dieron en las coquerías y el refino de petróleo (+30%); la industria de la alimentación (+20,4%); la industria del papel (+16,3%) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos (+16,1%).



Los únicos descensos interanuales de precios se los anotaron el suministro de energía eléctrica y gas (-5%) y la metalurgia (-0,2%).



LOS PRECIOS BAJAN UN 2% EN EL PRIMER MES DE 2023



En tasa mensual (enero de 2023 sobre diciembre de 2022), los precios industriales bajaron un 2%, con lo que ya encadenan cuatro meses consecutivos de retrocesos.



La energía fue el sector que propició el retroceso mensual de la inflación industrial en enero, al registrar una disminución del 8,8% por el abaratamiento de la producción de energía eléctrica y, en menor medida, de la de gas.



En el otro extremo, en enero destacaron las subidas de los bienes de consumo no duradero (+2,5%) y de los bienes intermedios (+1%).



Las actividades donde más se incrementaron los precios en tasa mensual y que tuvieron una mayor repercusión fueron la fabricación de bebidas, que disparó sus precios un 7,2% respecto al mes anterior tras la puesta en marcha del impuesto especial sobre envases de plástico; la fabricación de otros productos alimenticios (+5%), y la fabricación de productos lácteos (+4,4%).



Por su parte, los descensos mensuales de precios más acusados y con mayor repercusión en el índice los registraron la producción, el transporte y la distribución de energía eléctrica (-17%) y la producción de gas (-2,6%).



LA INFLACIÓN INDUSTRIAL SE MODERA EN TODAS LAS COMUNIDADES



La tasa anual del índice de precios industriales disminuyó en enero en todas las comunidades autónomas, según Estadística. Los mayores descensos respecto a la tasa de diciembre de 2022 se produjeron en Baleares y Canarias, con bajadas de 12,7 y 11,1 puntos, respectivamente.



Por su parte, los menores descensos de la tasa interanual se registraron en Cantabria (-3,7 puntos) y Cataluña (-4,2 puntos).



Al finalizar enero, trece comunidades presentaban tasas positivas de precios industriales. Las tasas anuales más elevadas se dieron en Andalucía (+12,7%) y País Vasco (+12,4%), y las más moderadas, en Cantabria y Galicia (+7,1%).



Por contra, cuatro regiones presentaban a cierre de enero tasas negativas en sus precios industriales: Canarias (-12,4%), Asturias (-12,3%), Baleares (-10,8%) y Madrid (-0,3%).