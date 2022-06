UPA-UCE reclama a los sindicatos que desconvoquen la huelga en el campo

UPA-UCE ha reafirmado que rechaza "frontalmente" la huelga en el campo iniciada este jueves por los sindicatos UGT y CCOO, a los que ha reclamado que desconvoquen esta protesta, que tiene previsto durar tres días, para continuar con la negociación del convenio del campo.



De esta forma, esta organización agraria se desmarca de la posición que han adoptado los sindicatos y una parte de la patronal, que "ni tan siquiera ha querido sentarse a negociar un convenio del campo digno para Extremadura", según ha lamentado a través de una nota de prensa.



Y es que, según relatan, desde el primer momento, UPA-UCE Extremadura ha "centrado sus esfuerzos en una negociación firme" y aseguran que hasta este pasado miércoles estuvo sentada en la mesa para encontrar una solución a esta convocatoria de huelga, que "está perjudicando mucho a un sector tan importante para la región como es el de la fruta".



En ese sentido, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha considerado que "los sindicatos tienen que tener en cuenta que las consecuencias de una huelga ahora en el campo serán para el conjunto del sector y no solo para los agricultores".



Además, la organización señala que la "buena situación de mercado de este año junto a una producción normalizada de fruta", hacía que los agricultores pudieran confiar en una recuperación del sector, sobre todo teniendo en cuenta las "graves pérdidas que han tenido en campañas anteriores por los bajos precios".



Sin embargo, ahora esta huelga "amenaza al sector de la fruta, que se encuentra en plena campaña de recogida", a lo que se une que, con las altas temperaturas de estos días, se ven "obligados a recoger nuestra producción en muy pocos días para poder garantizar la calidad del fruto", ha señalado Ignacio Huertas, quien ha alertado de que esta huelga "puede resultar catastrófica para muchos productores de fruta extremeños".



Por ello, desde UPA-UCE hacen un llamamiento a todas las partes, a los sindicatos para que desconvoquen la huelga y también al resto de la patronal, para que se sienten a negociar el convenio del campo y poder llegar a un acuerdo cuanto antes.



"No hay tanta diferencia en los planteamientos", ha destacado el dirigente agrario, quien ha reafirmado que "a un acuerdo se llega cuando hay voluntad, que es lo que está faltando aquí", subraya Huertas.



En este sentido, y si la huelga continúa, UPA-UCE reclama que se haga una diferenciación a la hora de aplicarla sobre las explotaciones agrarias familiares y profesionales, que "son las que están garantizando unas condiciones de trabajo y salario dignos" para sus trabajadores y, por tanto, no son "en absoluto" responsables de esta situación pero, sin embargo, están sufriendo las consecuencias de la huelga.



"Pedimos que se abran corredores para que estas explotaciones familiares y profesionales puedan entregar la fruta en las centrales hortofrutícolas y no pierdan el trabajo de todo el año", sentencia Huertas.