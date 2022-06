CCOO reclama reducciones y flexibilidad horaria en las olas de calor en Extremadura

Ep.



El responsable de Acción Sindical y Laboral de CCOO Extremadura, Alberto Franco, ha planteado la posibilidad de que los sectores con horario reducido en verano como medida de prevención ante las altas temperaturas, como el de la construcción, puedan adelantar su entrada en vigor, actualmente el 15 de julio, debido a las cada vez más frecuentes olas de calor en fechas anteriores, como con la actual aún en el mes de junio, debido al cambio climático.



Asimismo, ha exigido a los empresarios, no solo de este sector, sino de todos aquellos que se vean más afectados por las altas temperaturas, que haya flexibilidad horaria, de modo que se fije la mayor carga de trabajo en las primeras horas del día, y en caso de que el horario se vea reducido, se pueda acordar con la empresa recuperar esas horas cuando las condiciones meteorológicas "no sean tan dramáticas".



Franco ha reconocido que la actual ola de calor es "imprevista", en tanto en cuanto no suelen producirse con esta intensidad en estas fechas del año, pero en cualquier caso ha apuntado que en la construcción ya se viene planteando que se adelante en el calendario la jornada reducida de verano, porque "no tiene mucho sentido" esperar hasta el 15 de julio para aplicarla en una comunidad como Extremadura.



Una medida que considera "entendible", teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener sobre la salud de los trabajadores, y en este punto se ha referido al último accidente laboral con una víctima mortal, ocurrido este pasado lunes en la pedanía de Huertas de Ánimas, perteneciente a Trujillo (Cáceres), donde un albañil de 57 años perdía la vida al caer de una altura de 2 metros.



"No sé qué pintaba un trabajador montado a las cinco de la tarde en un tejado", ha dicho Franco, quien asimismo ha subrayada que "además no estaba atado".



Y es que, según el representante sindical, son los empresarios quienes, "ahora más que nunca, se tienen que dar cuenta de que son los responsables de formar e informar a los trabajadores ante cualquier ola de calor, para que no vuelva a ocurrir".



El responsable del ámbito laboral de CCOO ha recordado que en la última semana han fallecido tres trabajadores en accidentes en la comunidad, una "barbaridad" de cifra que "no podemos consentir", al tiempo que ha señalado que cada día se producen en la comunidad 70 accidentes laborales.



"Ayer un muerto por la dejadez, por el incumplimiento de la patronal, que es su obligación protegernos a los trabajadores e informarnos cuando vamos a nuestro puesto de trabajo", ha asegurado.



FLEXIBILIDAD Y PROTECCIÓN



Asimismo, sobre la flexibilidad horaria, ha señalado que es una medida que se viene planteado a las patronales, no solo en la construcción, sino también a otros en los que se trabaja "a pleno sol", como los barrenderos o los camareros, para que en la medida de lo posible se adecuen los horarios, cargando de trabajo las primeras horas de la jornada.



En todo caso, comprende que hay puestos de trabajo como los de la hostelería en los que es difícil aplicar esta medida, como es el caso de la hostelería, pero en este caso exige que se apliquen medidas de protección que, en algunos casos, asegura, "no las hay".



Por todo ello, pide a la patronal "sensatez y coherencia" porque "nos estamos jugando la vida", que es "lo más preciado".