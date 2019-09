CCOO Extremadura defiende un gobierno "progresista" en España que fomente economía

El sindicato CCOO en Extremadura ha mostrado su "gran preocupación" por la "incapacidad" para formar un gobierno "progresista" en España que pueda tomar decisiones "ya" que impulsen la economía, aseguren una revaloración "digna" de las pensiones y "tumben" las reformas laborales que "tanto daño han hecho en estos años".



A este respecto, ha apostado por "fortalecer" la negociación colectiva para que los trabajadores y trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y "acabar" con la precariedad en el empleo.



Además, y al hilo de su valoración de los datos del IPC de agosto en Extremadura, CCOO ha exigido "reequilibrar" la capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas laborales.



Al mismo tiempo, CCOO de Extremadura emplaza al empresariado a mantener el alza de los salarios que se está registrando a través de la negociación de los convenios para continuar recuperando poder adquisitivo, ya que estos incrementos están "por encima" de la evolución actual del IPC, "estancada" en el mes de agosto en el cero por ciento.



En esta línea, recuerda que los precios no se incrementaron en el mes de agosto en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior, tres décimas menos que la inflación anual registrada el mes anterior. En el índice general estatal, la subida de los precios fue del 0,3 por ciento, dos décimas menos que la del mes de julio. En ambos casos, se trata de las tasas de inflación más bajas desde hace tres años.



La subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de agosto ha sido del 1,62 por ciento, frente al 2,29 por ciento de la media estatal.



También, según CCOO, la "mejora" del poder de compra salarial, que no llegaría al uno por ciento en el caso de Extremadura, "sirve para impulsar el consumo interno y compensar la situación de desaceleración que está mostrando la economía".



Los grupos con mayor influencia en la disminución de la tasa anual han sido Vivienda, que registra una variación del -4,9 por ciento en Extremadura, por la bajada de los precios en la electricidad y, en menor medida, del gas. Por otro lado el grupo de Transporte, con un aumento del 0,3 por ciento en la región, contiene su tasa debido a la bajada en los precios de los carburantes.



La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantiene en el 0,9 por ciento, con lo que se sitúa seis décimas por encima de la del IPC general.



La variación mensual en agosto ha sido del -0,2 por ciento en Extremadura y del -0,1 en la media española. Los grupos de productos que han contribuido a reducir esta tasa mensual han sido Vivienda con un -1,2 por ciento y Vestido y calzado, también con un -1,2 por ciento.