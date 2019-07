APAG Extremadura Asaja estima que la producción vitivinícola caerá entre un 35 y 40%

APAG Extremadura Asaja ha estimado que la producción vitivinícola descenderá entre un 35 y 40 por ciento respecto a la campaña anterior.



Asimismo, la previsión de este año es que los caldos sean de "muy alta calidad" con una maduración "óptima" y mayor graduación, según se ha expuesto este viernes en la reunión de la sectorial vitivinícola de dicha organización agraria para evaluar la situación del sector de cara al inicio de la campaña.



Así pues, en la reunión, en la que ha estado presente el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, Javier Gonzalo Langa, se ha evaluado todo lo referente a la propia campaña como es la producción, los precios, la calidad o la normativa aplicada.



De este modo, y según las estimaciones que ha ofrecido el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, la producción se está "resintiendo bastante" como consecuencia de la escasez de lluvias, por lo que se prevé una reducción de la misma que oscilará entre el 35 y el 40 por ciento con respecto a la campaña anterior.



No obstante, sí se prevé que la calidad de los caldos sea "muy buena" porque no se han registrado problemas asociados como son las plagas o presencia de hongos, además de contar con una maduración "óptima" que dará una mayor graduación a los vinos, según ha informado APAG Extremadura Asaja en una nota de prensa.



A su vez, Metidieri también ha hecho referencia a los precios bajos, algo que ha calificado de "mal endémico" en la agricultura, aunque espera que con esa previsión de reducción de la campaña puedan repuntar y "estén acorde con lo que tienen que valer".



Con relación al empleo y la campaña de recolección, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha insistido en los problemas que existen en la región para la contratación de mano de obra.



Así, ha incidido en la "contradicción" que se produce en la comunidad autónoma en la que se cuenta con cerca de 100.000 parados y luego "existen problemas para encontrar trabajadores para las campañas del campo".



Asimismo, desde la Sectorial del Vino de APAG Extremadura Asaja se ha recordado la obligatoriedad de cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria, en lo relativo a la firma de los contratos de compra de uva.



Al mismo tiempo se ha solicitado a la Lonja de Extremadura que publique los precios que sirven de referencia para todos los viticultores, evitando situaciones como las que se dieron el pasado año en la que la uva no cotizó.



A preguntas de los periodistas también se ha referido a los problemas que están sufriendo los regantes de Valdecañas y ha defendido que "no se puede cortar un cultivo cuando está tan avanzado", por lo que ha pedido que cuando se tomen medidas se haga "con previsión y planificación para poder facilitar agua a los regantes".