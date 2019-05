Cooperativas Agroalimentarias aumentan su facturación un 7% hasta los 1.321 millones

Esta cifra representa un incremento de casi el 7% respecto al ejercicio anterior, si bien esa cifra aumenta hasta los 1.321 millones de euros al tener en cuenta la facturación de las cooperativas de base, con un aumento similar al compararlo con el año pasado.



Esta cantidad representa casi el 7 por ciento del PIB de Extremadura y la mitad del valor total de las producciones agroganaderas de Extremadura, unos datos que "corroboran el importante peso económico" del sector en la región, según el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco.



Durante la Asamblea General Ordinaria de esta entidad, celebrada en Mérida, ha recordado que las cooperativas son "las empresas más importantes en las que trabajan y de las que viven muchas familias, si no es la única en muchos de nuestros pueblos, donde las cooperativas son motor generador de valor y riqueza para sus habitantes".



La asamblea ha reunido a representantes de todas las cooperativas socias para analizar la actividad desarrollada en 2018 y los proyectos de futuro para los próximos años, y se ha puesto en valor la "relevancia social y económica" del cooperativismo agroalimentario en Extremadura, como "generador de empleo y riqueza" en las zonas rurales, luchando así contra la despoblación.



Pacheco ha subrayado también así el "peso social" de las cooperativas, que ofrecen "numerosos servicios" en las zonas rurales, donde fijan la población y crean "oportunidades de futuro" para los jóvenes.



No en vano, las cooperativas asociadas suman más de 32.000 agricultores y ganaderos, lo que significa que casi dos de cada diez extremeños son socios de una cooperativa agroalimentaria. Si a ello se le suman los más de 3.100 empleos directos que generan estas mismas cooperativas, el sector aglutina el 9% de la población activa de la región.



INCORPORACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES



Durante su asamblea general, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura destacado su apuesta por la incorporación de mujeres y jóvenes al sector cooperativo agroalimentario de la región, aspectos en los que la unión de cooperativas trabaja desde hace ya varios años, favoreciendo la suma de talento y el relevo generacional.



De hecho, la Asamblea General Ordinaria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha aprobado la creación de un Comité de Jóvenes Cooperativistas de Extremadura y de un Consejo Sectorial de Igualdad de Oportunidades, para impulsar así el relevo generacional y la presencia de mujeres en los consejos rectores de cooperativas.



Igualmente, a lo largo de esta asamblea, se ha abordado asuntos como las iniciativas en marcha para fomentar la intercooperación y el trabajo realizado para el impulso de la contratación de seguros agrarios, además de toda la labor de representación del cooperativismo regional llevada a cabo por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ante las distintas Administraciones.



Así, destaca la apuesta de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura por la integración cooperativa, la igualdad de oportunidades, la formación y la promoción del cooperativismo agroalimentario extremeño.



Las cooperativas asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura también han aprobado la modificación de estatutos y del reglamento de régimen interno para adaptarse así a la nueva Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, para lo cual además se ha suprimido la figura de tesorero en su Consejo Rector y se ha creado la de vicepresidente segundo, que ocupará Emilio Sánchez Serrano, presidente de la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte.



Finalmente, se ha informado de los servicios que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ofrece a sus cooperativas asociadas, como los seguros agrarios, el asesoramiento técnicos, proyectos de I+D+i, inspección técnica de equipos de aplicación de fitosanitarios, etc.