UPA-UCE y OCU se suman a la campaña europea para reclamar un etiquetado "más transparente"

La organización agraria UPA-UCE Extremadura y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se han sumado a la campaña 'Eat Original, desenmascara tu comida', que pretende ofrecer una "información más transparente" en el etiquetado de los alimentos, reconociendo así el trabajo de los agricultores y ganaderos.



El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha informado este martes en rueda de prensa sobre la adhesión a esta campaña debido a que los agricultores y ganaderos europeos se esfuerzan "cada día para producir alimentos de calidad" pero, comprueban como en las grandes superficies los productos "no tienen un etiquetado claro que permita al consumidor conocer" el origen de lo que está comprando.



Según Huertas, una situación que "además de ser un fraude para el consumidor", supone "un problema para los productores porque "nos debilita a la hora de negociar precios".



En ese sentido, ha recordado que un 59 por ciento de los consumidores consideran muy importante conocer el origen de los alimentos que compra y consume, según recoge una encuesta de la OCU, e incluso están dispuestos a pagar hasta un 10 por ciento más por saber este dato.



Además, ha añadido que "los productores extremeños y españoles consideramos que la falta de precios justos es nuestro principal problema", afirmando que los "desequilibrios" de la cadena alimentaria "provocan que los productores se vean incapaces de hacer valer su trabajo ante los consumidores".



De esta forma, ha considerado que el reconocimiento del origen de los alimentos supondrá poner en valor del trabajo de los productores. "La sociedad no puede olvidar que sin agricultores y ganaderos no hay alimentos".



Por todo ello, UPA-UCE y OCU se unen a esta campaña europea para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que obligue a que todos los productos, ya sean frescos o manufacturados, informen sobre el lugar de origen.



Para ello, se está llevando a cabo una recogida de firmas por parte de los colectivos de agricultores y consumidores europeos y también a través de la web eatoriginal.eu, que se ha abierto para realizar la firma a través de internet.



La campaña para la recogida de firmas en Extremadura dará comienzo este miércoles en la Feria Agroexpo y, a través de ella, se pretende recoger un millón de firmas a nivel europeo.