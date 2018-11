Blanco-Morales apuesta por el "consenso" para saldar la Deuda Histórica

Ep.



La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha apostado por el "consenso" y el "diálogo" para conseguir saldar, ha dicho, la Deuda Histórica del Estado con la comunidad, y ha rechazado los "engaños y trampantojos" que algunos partidos en la región --en alusión al PP-- mantienen en esta temática.



Ha indicado, así, que en el proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2019 se contempla "lo que se puede contemplar" en materia de Deuda Histórica y "lo que no se pone es una cifra", aunque ha destacado que tras la reunión de este martes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, dicha temática "ha entrado en la vía que tiene que entrar para que su cumplimiento sea efectivo y real".



"Es el momento de que saldemos esa deuda", ha espetado la vicepresidenta extremeña, quien ha indicado también que no obedecería a nada, ha dicho, haber establecido una previsión de Deuda Histórica en el Presupuesto de Extremadura de 2019 sin contar aún con una cifra concreta, al tiempo que ha añadido cuando se disponga de la cantidad para dicha temática entonces "se incorporará al presupuesto".



De este modo, a preguntas de los medios durante la presentación este miércoles en Mérida del proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2019, Blanco-Morales ha incidido en que la Junta quiere que "la Deuda Histórica se resuelva con consenso, con diálogo, respetando el papel de las diferentes instituciones, donde la Cámara (autonómica) tiene un papel importante, con los actores sociales, con la Universidad...", ha dicho.



Al mismo tiempo, ha rechazado los "trampantojos" de algunos partidos en esta temática por "decir que se ha reunido una comisión que no se ha reunido nunca" hasta que lo ha pedido ahora la Junta; y ha añadido que a su juicio también "trampantojo es decir que se ha evaluado la Deuda Histórica en una cantidad que el propio Ministerio de Hacienda con el ministro Montoro desmiente", ha dicho.



Sobre este mismo respecto, ha añadido igualmente que será necesario actualizar las "apreciaciones, estimaciones" realizadas en su momento en materia de Deuda Histórica de Extremadura.