UGT Extremadura reclama al Gobierno un Plan de Empleo e Impulso al Desarrollo Industrial

El Comité Regional de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) Extremadura, ha reclamado al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la puesta en marcha de un plan especial de empleo dotado con fondos estatales y que considera "objetivo número uno" a esta comunidad en un Pacto de Estado de Industria.



En concreto, éstas son algunas de las reivindicaciones realizadas por el máximo órgano entre congresos de la federación del sindicato en una reunión celebrada este pasado sábado en la que ha hecho un análisis del actual contexto socio-político, en el que, con el nuevo Ejecutivo socialista, se "abre" una "ventana de expectativas para la recuperación de derechos laborales y sociales perdidos durante la crisis consecuencia de las nefastas políticas del Partido Popular".



Y es que Extremadura, tal y como señala el sindicato, "continúa instalada en una posición de desventaja" en cuanto a su desarrollo respecto a otros territorios, y añade que factores como una "adecuada dotación de infraestructuras son claves", por lo que reclama "la deuda histórica en esta materia".



Asimismo, indica en una nota de prensa que la comunidad "no puede salir sola de esta situación, por lo que es imprescindible" la puesta en marcha de un Plan Especial de Empleo financiado con fondos de la Administración Central, porque "hay miles de familias que no pueden esperar".



Y, al mismo tiempo, señala el sindicato, es "fundamental" que se alcance un Pacto de Estado por la Industria, en el que se tenga en "especial consideración" a la comunidad autónoma, como "objetivo número uno", para "industrializar Extremadura", porque "sólo un tejido Industrial fuerte va a propiciar el salto hacia delante necesario, en términos de crecimiento económico, cantidad y calidad del empleo".



Este plan de desarrollo industrial ha de poner en valor sectores como el Agroalimentario o las Energías Renovables, precisa UGT.



Además, se ha analizado en profundidad el preacuerdo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que está siendo sometido a ratificación por los cuadros, delegados de personal y comités de empresa; de tal forma que se ha hecho una "valoración positiva" del texto, como "una herramienta útil para llevar a los salarios la recuperación que reflejan los datos macroeconómicos".



Más allá de trasladar a la mesa de diálogo tripartito los aspectos "más negativos" de la Reforma Laboral para que puedan ser modificados, UGT FICA sigue exigiendo la "derogación total" de una norma que "se ha demostrado muy negativa en términos de precarización del empleo".



El Comité ha mostrado también su "preocupación y firme disposición" para "frenar las dramáticas cifras" de siniestralidad laboral, y en este sentido pone de manifiesto que "la normativa española es suficientemente garantista", al tiempo que recuerda que es "responsabilidad de las empresas proporcionar a los trabajadores entornos seguros en los que desempeñar su labor", así como es función de las distintas Administraciones que se cumplan estas normas.



"No es de recibo observar como incluso empresas adjudicatarias de obra pública incumplen los convenios colectivos exigiendo prolongaciones de jornada y ritmos de trabajo inasumibles, este factor de precariedad sumado a deficientes medidas de Prevención es un binomio que provoca muertes", indica UGT FICA, que advierte de que va a ser "muy contundente" en la denuncia de estas prácticas, al tiempo que "hace un llamamiento a la responsabilidad y exigencia con las empresas" por parte de la Administración.



Por último, en clave interna han sido analizados los datos de representación sindical, en los que UGT FICA se mantiene como sindicato mayoritario en los procesos electorales celebrados en los primeros seis meses del año, lo que "demuestra el respaldo al trabajo y la acción sindical que desarrolla la Federación a diario en los centros de trabajo", sentencia.