Ibarra defiende que PSOE pueda posibilitar que España cuente con PGE

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha abogado por que el PSOE pueda "posibilitar que España cuente con Presupuestos Generales del Estado", negociando las cuentas con el PP para "aminorar las desigualdades que este partido ha generado en estos años de Gobierno.



Para Rodríguez Ibarra, el PSOE "tiene ahora la oportunidad de contribuir a hacer del PP un partido de centro, heredero de Adolfo Suárez y no de Manuel Fraga".



Ibarra se pronuncia de esta forma en un artículo de opinión titulado 'El PSOE debe estar a la altura', publicado este martes por el periódico El País, y recogido por Europa Press, en el que considera "un error, visto lo visto", hacer "depender la estabilidad presupuestaria de nuestro país de un partido nacionalista como el PNV".



Un partido, el PNV, que "derivará, si no paramos en seco el independentismo catalán, hacia un intento secesionista en otra parte del territorio español", ha vaticinado Ibarra, quien ha apuntado que el resultado es que el Gobierno Vasco "tiene asegurada su financiación por cinco años, mientras que las Comunidades Autónomas que no se rigen por un sistema feudal siguen sin saber con cuántos recursos van a contar para dar cumplimiento a sus programas y competencias".



SITUACIÓN "MUY COMPLICADA"



En su artículo, el exdirigente socialista extremeño señala que España está pasando por una "situación muy complicada", que es consecuencia, entre otras muchas razones, de "la debilidad parlamentaria por la que atraviesa el Gobierno de Mariano Rajoy y del desafío soberanista", por lo que considera que "es ahora" cuando el PSOE "tiene que volver a ubicarse en la centralidad política española".



Y es que, según asevera Rodríguez Ibarra, el PSOE "es un partido de Gobierno", y su práctica política "nunca fue la de tratar de sacar ventajas de los males que aquejan a la sociedad"



Así, Ibarra ha recordado que el PSOE "ha prestado innumerables servicios" a este país, que "unas veces han sido reconocidos y premiados por los ciudadanos y otras veces no", por lo que ha considerado que este partido "tiene ahora la oportunidad de contribuir a hacer del PP un partido de centro, heredero de Adolfo Suárez y no de Manuel Fraga.



Recuerda el exdirigente extremeño que las elecciones generales han dejado al PSOE con un apoyo del 22 por ciento, un resultado "extremadamente peligroso", tras lo que ha resaltado que este partido, que "a punto estuvo de deslizarse por el camino del populismo, afortunadamente, parece virar en la buena dirección apoyando las medidas que el Gobierno está adoptando para hacer frente al secesionismo", señala.



"Algunos nos felicitamos por ese giro, pero consideramos que no es suficiente", ha considerado Rodríguez Ibarra, quien tras recordar que en la actualidad el país se está "jugando el Estado constitucional", a su juicio es "necesario poner nuestra fuerza parlamentaria y nuestro bagaje democrático avalado por nuestra historia al servicio de los intereses generales de España".



Y es que "un Gobierno parlamentariamente débil y un desafío secesionista deberían exigir la unión de fuerzas democráticas para que venza la Constitución", ha defendido Rodríguez Ibarra, quien ha admitido que la misión "no será fácil", pero ha recordado que el PSOE desde su fundación "ha logrado enfrentar situaciones peores y ofrecerse como instrumento esencial de la mayoría del país para la consecución de los sueños de los españoles".



Finalmente, Rodríguez Ibarra ha planteado si el PSOE sabrá "estar a la altura", y ha apuntado que "quienes no tienen dudas no necesitan responder", tras lo que ha instado a exhibir "sus credenciales" a quienes "ponen en entredicho" su defensa del socialismo. "Las mías se reducen a seis elecciones autonómicas ganadas al PP y a IU", ha concluido.