El Ciclo de Música Contemporánea del Vostell-Malpartida arranca este 12 de septiembre

Proyecciones, conciertos y actividades formativas conforman la programación del XXVI Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell-Malpartida en una edición que trasciende el espacio del propio centro museístico y que invita a la experimentación musical y cultural.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, durante la presentación de este evento, en la que ha estado acompañado por la directora adjunta y coordinadora artística del Centro Nacional de Difusión Musical, Maider Múgica, coproductora del Ciclo; el director-gerente del Consorcio Museo Vostell Malpartida, José Antonio Agúndez; el coordinador del ciclo, Alberto Flores; el responsable de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García; y el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera.

Así pues, Francisco Palomino ha subrayado que este encuentro de Música Contemporánea es un "referente internacional" y un espacio para la experimentación sonora que invita a experimentar y que cuenta, además, con un importante aspecto educativo y de formación.

De hecho, de cara a esta edición, se abre a otros espacios como la Filmoteca de Extremadura, donde arrancará el jueves 12 de septiembre la programación de este año con una charla y la proyección de películas que giran en torno a la figura de Phill Niblock y que se prolongarán durante dos semanas.

Por su parte, el responsable del Museo, José Antonio Agúndez, ha destacado la celebración de la experiencia sonora, intergeneracional y de comunidad que es este ciclo, que trasciende a la idea de género musical inclusivo para borrar fronteras y que trabaja para ofrecer una cultura diversa.

Precisamente, en este último aspecto ha coincidido Luis Fernando García, quien ha puesto el acento en la celebración de la cultura de vanguardia en el entorno rural y en la generación de lazos con Portugal.

Mientras, el alcalde de Malpartida de Cáceres ha ensalzado la singularidad de este género musical, además de en el propio museo, al que definió como un agitador y difusor de culturas, según informa la Junta en una nota de prensa.

Por último, desde el Centro Nacional de Difusión Musical, organismo coproductor, se ha incidido en la pedagogía que se realiza con esta apuesta musical en un entorno rural y en un museo como el Vostell Malpartida, reseñando la importancia de la apertura del ciclo a nuevos colaboradores y espacios y a la creación de lazos culturales con Portugal.

XXVI CICLO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Por tanto, la vigesimosexta edición del Ciclo de Música Contemporánea, que se celebra del 12 al 21 de septiembre, presenta un programa de proyecciones, tres conciertos y dos actividades educativas repartidos a lo largo de dos semanas.

Como novedad, el certamen arrancará en la sede cacereña de la Filmoteca de Extremadura y estará enfocado en las conexiones inventivas y experienciales entre sonido e imagen y la instrumentación heterodoxa.

En esta ocasión, el ciclo dará comienzo con una novedosa propuesta de programación expandida que se celebrará el jueves 12 de septiembre en la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres, con el propósito de recordar al compositor y artista estadounidense Phill Niblock, fallecido en enero de este año.

Esta jornada de apertura comenzará con una charla de Barbara Held sobre el influyente trabajo de Niblock, que es inseparable de un generoso posicionamiento vital que ha propiciado la creación de una comunidad intergeneracional de artistas en todo el globo.

Seguidamente, se proyectarán películas de Phill Niblock (una de ellas firmada junto a Katherine Liberovskaya), Carlos Casas, Noemi Sjöberg/Pierre Pulisciano, Andy Graydon y Barbara Held/Richard Garet, autores que, en realidad, plantean una experiencia inmersiva que trasciende las fronteras del arte, el cine y la música.

Del mismo modo, como complemento a estas proyecciones en la Filmoteca, durante los días de celebración del ciclo se exhibirá en el propio MVM la película de Niblock THIR Ten HundredInch Radii, de 1972, detalla el Gobierno regional.

A partir de la segunda jornada, los conciertos y las actividades educativas se celebran en la sede habitual del museo. Pero no se abandona la poética del sonido y la imagen en movimiento, a la que ha sido dedicada la primera semana del evento.

Así, por ejemplo, el viernes 13 de septiembre, la británica Vicki Bennett, conocida como 'People Like Us', presentará por primera vez en España su performance audiovisual 'The Library of Babel'. Esta obra es un collage resonante de películas antiguas y modernas que, al igual que sucede con las piezas creadas por la comunidad formada en torno a Phill Niblock, constituye una práctica desprovista de la narrativa que se presupone al medio cinematográfico.

La programación de la segunda semana está orientada hacia la instrumentación heterodoxa y presenta dos conciertos de música improvisada que se celebrarán en el MVM. Primeramente, el viernes 20 de septiembre visitarán el centro museístico el español Dr. Truna (alias de Andrés Blasco) y el inglés Mike Cooper, que comentarán al público su práctica musical y ofrecerán el concierto conjunto Strange Strings, para violonchelo preparado, "maleta mágica", guitarra hawaiana y electrónica.

Como colofón, el sábado 21 de septiembre se presentará el dúo portugués 'Von Calhau!', integrado por Marta Ângela y João Artur. El título del concierto, 'Voooon Guijjjjaarrrrrrón!', indica con claridad la voluntad del dúo luso de adentrarse por terrenos musicales extraños o inexplorados, pero siempre construidos sobre una potente base teórica apuntalada en Fluxus, el mundo rural, el teatro del absurdo o el surrealismo.

Por otra parte, y también como novedad, se implementará un servicio gratuito de autobús desde Cáceres para asistir a los conciertos que se celebran en el Museo Vostell Malpartida.