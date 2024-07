Marc Chagall y Eduardo Chillida protagonizan exposiciones en Palacio de la Isla de Cáceres

El Palacio de la Isla de Cáceres acoge durante los meses de julio y agosto dos exposiciones que tienen como protagonistas a Chagall y Chillida. Hasta el 27 de agosto se puede visitar la muestra 'El color de los sueños', pintura de Antonio Poblador, en homenaje al pintor bielorruso Marc Chagall; y hasta el 25 de agosto una exposición colectiva homenaje a Eduardo Chillida que recoge obras de 27 autores, comisariada por Emilio González y Adonay Kustanilló.



En este sentido, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha presentado las muestras, acompañado por Poblador, González y Kustanilló, "dos exposiciones diferentes pero que se complementan la una a la otra", ha indicado.



Así pues, Poblador hace un recorrido por algunas de las obras más significativas de Chagall, un artista expresivo y colorista. "Podemos contemplar la calidad de Poblador, que pinta con una fidelidad asombrosa las obras originales", ha dicho Suárez.



Antonio Poblador ha participado en múltiples exposiciones colectivas e individuales. En su pintura, predomina el paisaje, sobre todo bosques exuberantes de una gran belleza plástica, donde los caminos se pierden en la espesura del propio bosque, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



"Me da la sensación de que Chagall no es muy conocido y quiero que con esta muestra lo conozcan en Cáceres, por lo que agradezco al Ayuntamiento la oportunidad de exponer aquí. Lo he elegido por el colorido y la denuncia social que tienen algunas de sus obras", ha explicado Poblador en la presentación de la exposición este jueves.



CENTENARIO DE CHILLIDA



Sobre el homenaje a Chillida, Suárez ha recordado que "en enero de este año se han cumplido los 100 años de su nacimiento, y es un buen motivo para hacerle este homenaje, ya que fue uno de los artistas más reconocidos del siglo XX", fallecido en agosto de 2002.



Participan Vicente Cancho Rolo con la obra 'Maniobra de aproximación # 8'; Emilio González Núñez con 'Imitando a Chillida'; Jesús David Floriano con 'Homenaje a Chillida'; Adonay Kustanilló con 'Perfiles y peines'; Cora Ibáñez con 'El espacio del poeta'; Marce Solís con 'Chillida letters'; Antonio Poblador con 'La melodía del arte'; Ángel Sotomayor con 'Geometría acomodatia'; y Teto González con 'Indefensión -1, indefensión – 2'.



También Luis M. Vaz Romero con la obra 'Perfil Chillida'; Francisco Domínguez Penis con 'Hacia la meta'; Alejandro Papakiritsis con 'A propósito de Chillida', Jesús M. Méndez Iglesia con 'Horizonte mar, noche'; Juan Jiménez Parra con 'Maquinas imposible (bocetos)'; Víctor González Barrera con 'Música de las esferas 1953'; J. Jairo con 'Mirando a Chillida'; Vicente Macías Moreno con 'Con Chillida hemos topado' y María Antonia Sanz con 'Nuevo peine de los vientos'.



Completa la lista de los participantes Pilar Pascual Carranza con la obra 'Las manos de Chillida'; Inmaculada González (Inma Fonseca) con 'El mural'; Pepe Sanandres Belmontes con 'Arco de la libertad'; Antonio Blanco Sánchez con 'Homenaje a la tolerancia'; María Córdoba Serradilla con 'Tránsito'; Jacinto Cortijo Parralejo con 'Ruecas'; Julián González de la Montaña con 'Pellizco del cielo'; José Antonio Sánchez con 'El peine del viento', y Agustín Luceño con 'Intención'.



González y Kustanilló han agradecido al ayuntamiento la cesión de la sala para esta exposición homenaje "a un artista reconocido mundialmente, miembro de la Real Academia de Artes de Nueva York y también de la Real Academia de Letras. Empezó con esculturas más figurativas y fue avanzando, llegando a lo abstracto, incluyendo la escultura dentro de la naturaleza".



"Animamos a los cacereños y cacereñas a que visiten estas dos grandes exposiciones a disfrutar del talento que tenemos en nuestra ciudad, que consuman cultura y arte porque es lo mejor que le podemos dejar a la sociedad y a las generaciones futuras", ha concluido Suárez.