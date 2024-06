La Habitación Roja, Javier Rubial y Rita Payés pasarán por Los Conciertos de Pedrilla

Ep.

Los Conciertos de Pedrilla, organizados por la Diputación de Cáceres, vuelven un verano más con seis conciertos (tres en julio y tres en agosto) para amenizar las noches de los viernes con las actuaciones de Rita Payés, Iván G. Lewis, Kaláscima, La Habitación Roja, Javir Rubial y Katia Guerreiro en los jardines del Museo Pedrilla, donde sonarán ritmos de jazz, fusión, indie, canción de autor y fado, entre otros.



En esta vigésimo sexta edición, como novedad y por primera vez, se cobrará una entrada de 5 euros para evitar situaciones que se venían produciendo año a año con grandes colas para acceder al recinto y después, pasados unos minutos del concierto, mucha gente abandonaba y no se quedaba durante toda la actuación.



Por ello, se ha decidido cobrar "un precio simbólico" para las 1.200 entradas que se sacarán a la venta, 800 de ellas sentadas y el resto de pie, cuya recaudación final se destinará a fines solidarios porque se distribuirá entre entidades sociales que trabajan con personas desfavorecidas.



Así lo ha anunciado la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres y diputada de Cultura, Esther Gutiérrez, quien ha desgranado la programación de los conciertos que comenzarán a las 22,30 horas en el mes de julio y a las 22,00 horas en agosto, y ha resaltado que este año se ha incrementado el presupuesto, pasando de los 90.000 euros de la edición anterior a los 102.000 euros de este año.



"Es una actividad de una gran calidad, con grandes artistas nacionales e internacionales que no solo están a la disposición de la ciudad, sino también de toda la provincia y en un escenario emblemático como son los jardines de Casa Pedrilla o Museo Guayasamín", ha resaltado la diputada.



Respecto al cobro de la entrada, Gutiérrez ha explicado que había que "había que poner solución a un problema" de la gente que ocupaba el aforo pero que luego no terminaba de ver el concierto, por lo que se ha decidido poner un precio a la entrada que se pueden comprar por Internet en la plataforma Entradium hasta las 14,00 horas del día de cada concierto.



Las restantes entradas que no se vendan por anticipado a través de esta plataforma estarán disponibles a partir de las 20,00 horas el día de cada concierto en los jardines del Museo Pedrilla y solo se admitirá el pago con tarjeta. Toda la recaudación de estos conciertos se decidirá posteriormente a qué organización o asociación con fines sociales sin ánimo de lucro se destinará.



"Creemos que es importante también que la gente se solidarice, se comprometa y valore también la cultura y además con un fin tan bonito como este, que vaya a ayudar a cualquier organización o asociación de la provincia", ha señalado la diputada.



LOS ARTISTAS



Sobre la programación, la primera en subirse al escenario será el viernes 12 de julio la compositora y trombonista Rita Payés, otro de los talentos emergidos de la Sant Andreu Jazz Band, que vivió su primer momento importante cuando publicó 'Imagina' en 2019, un trabajo autoeditado que firmó a medias con su madre, la guitarrista clásica Elisabeth Roma.



El siguiente viernes, el 19 de julio, le tocará el turno a Iván G. 'Melon' Lewis, el pianista cubano de Pinar del Río que vive en Extremadura desde el año 2000. Ganador del Latin Grammy 2021 al mejor álbum de jazz latino, también ha sido reconocido como uno de los pianistas más influyentes de su generación.



Para cerrar el mes de julio actuará el día 26 una de las bandas de 'world music' que más fuerte están pisando a nivel internacional. Kaláscima presenta en Cácers un espectáculo impresionante de percusión a través de la mezcla de música tradicional y electrónica.



Y el mes de agosto, el día 2, la banda valenciana La Habitación Roja desembarca en los jardines de Pedrilla con su rock indie para hacer sonar algunos de los temas más conocidos del panorama musical independiente nacional. Este cuarteto formado en 1994 por Jorge Martí, José Marco, Pau Roca y Marc Greenwood, han creado auténticos himnos como 'Crónico', una mezcla de melodía y feedback que fue coreada durante la enorme gira que llevó a la banda por toda la geografía hace veinticinco años.



La música de autor llegará de la mano de Javier Rubial el 9 de agosto. Gaditano conocido por contar sus historias de amor, mensajes cargados de significado, poesía a través de la música. En 2017 fue Premio Nacional de las Músicas Actuales y en el 2020 recibió el Premio Goya a la Mejor Canción por 'Intemperie', compuesta para la película homónima de Benito Zambrano.



El ciclo de Los Conciertos de Pedrilla se cierra el viernes 16 de agosto con una de las principales fadistas internacionales del panorama actual, la portuguesa Katia Guerreiro, que cuenta con casi 20 años de trayectoria musical, y que será "un gran broche final", ha concluido Gutiérrez.