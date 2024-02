La cantante Ana Mena actuará el 25 de mayo en el pabellón Multiusos de Cáceres

Ep./Rd.



La cantante Ana Mena actuará en Cáceres, el sábado 25 de mayo, en el pabellón Multiusos de la ciudad, un espacio donde no se celebra un gran concierto desde 2012 con Luis Miguel, y un año antes con Vetusta Morla. Ahora se quiere recuperar este polideportivo para convertirlo en el "Wizink Center cacereño" con conciertos de artistas de primer nivel.



El promotor de este concierto, Carlos Ortiz, ha explicado que se trata de un recinto cubierto, a resguardo de las inclemencias del tiempo, y con un aforo que permite dar cobijo a giras nacionales de artistas de referencia, como el caso de Ana Mena que ha incluido a Cáceres como única ciudad extremeña donde actuará en su gira 'Bellodrama'.



Ana Mena, que logró reunir a más de 15.000 espectadores el pasado mes de septiembre en el WinZink Center de Madrid, llegará a la capital cacereña para actuar en el fin de semana anterior a las Ferias de San Fernando de Cáceres, ante unas 4.200 personas.



De momento, se sacan a la venta unas 3.200 entradas, 1.000 de ellas sin numerar en la pista y otras 2.200 en localidades sentadas y numeradas de las gradas laterales, que se podrán adquirir a un precio único en venta anticipada de 33 euros (30 más 3 de gastos de envío) a través de la plataforma enterticket.es.



El aforo final lo marcan los técnicos del plan de autoprotección del recinto, que debe ser visado por espectáculos públicos de la Junta, según ha explicado Ortiz, que ha señalado que se abrirán las puertas dos horas antes (a las 20,00 horas) para que el público pueda ir llegando y pueda ir disfrutando también de las barras que se van a instalar.



"Lo que queremos es que sea una gran fiesta abierta a un público muy amplio", ha dicho el promotor musical, ya que se trata de una artista que gusta a un público muy diverso y de diferentes edades por lo que podrán asistir familias, jóvenes y personas adultas.



"Ojalá este sea el primero de muchos conciertos en el Multiusos", ha señalado Ortiz, quien ha insistido en que este pabellón es una infraestructura de referencia que está preparada para acoger conciertos en fechas que no entorpezcan el calendario deportivo de los equipos que juegan en el recinto.



"Es un orgullo para Extremadura tener un pabellón Multiusos con esa capacidad, con esa comodidad, con ese equipo de gente trabajando allí y, sobre todo, con las ganas que tenemos por parte de la iniciativa privada con el apoyo público, de poner en pie todas las producciones que hagan falta en este recinto", ha incidido.



El concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y la Junta de Extremadura, por lo que han acompañado a Ortiz en la presentación, el alcalde cacereño, Rafael Mateos; la coordinadora del área de Cultura de la diputación, Ada Salas, y el director general de Deportes de la Junta, Santi Amaro.



"Se trata de un concierto que desde el Ayuntamiento de Cáceres hemos querido apoyar especialmente por el público joven que mueve Ana Mena, dentro de esa apuesta por el ocio para los más jóvenes que estamos haciendo de manera decidida", ha recalcado el primer edil.



Mateos ha finalizado su intervención recordando el calendario de conciertos que ya hay programados en la ciudad como son el de Robe los días 17 y 18 de mayo, en el recinto hípico, y el 25 de mayo el anunciado de Ana Mena. "En breve os podremos contar los conciertos de San Fernando, pensados para que cacereños de distintas franjas de edad y diferentes gustos musicales disfruten de la música en directo", ha señalado.



Por su parte, Ada Salas ha señalado que la diputación cacereña también patrocina este concierto porque "Cáceres es el espejo de toda la provincia" y todo lo que ocurre en la capital tiene repercusión en el resto de municipios.



SOBRE ANA MENA



Ana Mena y su gira 'Bellodrama Tour', con la que ha alcanzado un gran éxito en los escenarios de nuestro país llega a Extremadura con un show con el que ha llenado el Wizink Center en septiembre del año pasado, tal y como informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



Acompañada por un plantel imponente de músicos y bailarines, la artista desplegará en el Multiusos de Cáceres un show que tiene como eje el álbum Bellodrama, que ha sido Disco de Oro en España, tras una carrera en la que acumula además 55 Discos de Platino, un Disco de Diamante y otros ocho Discos de Oro para singles en Europa.



Canciones como Un Clásico, Las 12 o Madrid City se han convertido en auténticos himnos para un público que no deja de crecer ante una de las celebridades en España y que comenzó su carrera probando suerte en los platós de televisión como cantante y actriz.



Ha llegado a debutar con Almodóvar en la película La piel que habito, protagonizada por Antonio Banderas y Elena Anaya. Con tan solo 19 años, Ana Mena ya fue nominada Artista Revelación del año en los Premios 40 Music Awards y, tras un éxito arrollador en Italia, donde llegó a actuar en Festival de San Remo, ha logrado posicionarse como una de las artistas españolas con mayor crecimiento del momento.



Prueba de ello, son los éxitos en forma de canción que le he traído el álbum Bellodrama en el 2023, que se editó el 24 marzo, hace poco menos de año, y con el que entró directa al número uno de las listas de venta, consiguiendo rápidamente el Disco de Oro en España. En los Music Awards del año pasado fue nominada a cuatro candidaturas y logro ser elegida como Mejor Artista o Grupo del 2023, concluye el Consistorio.