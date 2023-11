Junta: Relevo en el Gran Teatro es "natural" y apela a "concordia" con Diputación Cáceres

Ep

Así, lo ha señalado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, defendiendo el relevo en la dirección del Consorcio Gran Teatro de Cáceres como algo "natural" tras el cambio de gobierno en la Junta, y apelando a la "concordia" con la Diputación de Cáceres, que se ha planteado la retirada de su aportación económica al estar en desacuerdo con el transcurso del Consejo Rector en el que se produjo el nombramiento de Marisa Caldera como nueva directora en sustitución de Silvia González.

"Yo creo que hay que rechazar cualquier iniciativa que rompa con la cordialidad y la concordia que ha habido siempre en Gran Teatro y en cualquier otra institución para trabajar por la cultura", ha indicado la también portavoz del Gobierno regional.

En relación a la elección de la nueva directora del Gran Teatro y al desacuerdo mostrado por la diputación cacereña, Bazaga ha indicado que "no hubo ninguna alteración del orden del día ni de las pretensiones que se tenían", en esa reunión del Consejo Rector del consorcio.

Asimismo, ha destacado que la directora saliente "ha hecho su trabajo hasta el último instante" y se ha esperado a que estuvieran las cuentas cerradas y la programación hecha en el 2024 para hacer un relevo, "que es un relevo natural, que se suele hacer cuando entra una nueva corporación o un nuevo Gobierno en estos sitios", ha explicado Bazaga en declaraciones a los medios tras participar este lunes en un congreso de periodismo en Badajoz.

"Yo creo que la Diputación de Cáceres, como ha hecho siempre y como una entidad con voluntad de ayudar a la ciudadanía, no puede prescindir dinero al Gran Teatro", ha recalcado Bazaga, que cree que se reconducirá esta situación y se normalizará "porque no hay otra manera de hacerlo".

En cualquier caso, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "el Gran Teatro funciona" y todos los proyectos y la programación que hay encima de la mesa "van a salir adelante".

A la pregunta de si se cambió el método de elección de la nueva directora o si no hubo el consenso de otras veces, la consejera ha insistido en que hubo una votación que arrojó siete votos a favor, cuatro en contra y una abstención, ya que "en cualquier sitio donde haya personas de entidades diferentes pueden votar lo que ellos quieren y consideren" y, según ha defendido, "en ningún momento" hubo injerencias de "ningún tipo".

"Hay que apostar por la persona que hemos traído (Marisa Caldera), por el trabajo que tenemos que hacer, una programación que se ha hecho en conjunto con la Diputación, con todos los que estábamos allí, y no había habido por parte ni de la vicepresidenta, que era la persona que estaba allí, ninguna pregunta a mí anterior a que comenzara la reunión sobre qué es lo que estaba pasando. No había nada, es un punto de ceses y nombramientos que hay en cualquier orden del día de este tipo", ha recalcado Bazaga.

Sobre si también se producirá un relevo en la dirección del Consorcio Teatro López de Ayala de Badajoz, la consejera ha contestado que "probablemente" porque "hay ceses, nombramientos y hay cambios en consorcios y en las fundaciones".

"No es la primera vez que Extremadura ve un cambio de gobierno y no es la primera vez que Extremadura, con un cambio de gobierno, ve un cambio de personas que vayan a ser las que lleven un poco las riendas de las instituciones y las organizaciones. No tiene ninguna importancia más", ha concluido.