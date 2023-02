La Fiesta de Las Lavanderas y la quema del Pelele dan paso al Carnaval de Cáceres

Ep.



La Fiesta de Las Lavanderas y la quema del Pelele en la Plaza Mayor han dado paso al Carnaval de Cáceres que este año estrenará el martes como festivo, con una programación de actividades que se centran en la carpa instalada en la plaza pero también en diferentes barrios de la ciudad. La quema de los más de 15 peleles elaborados por diversos colectivos de la ciudad ha contado con una gran afluencia de cacereños que no han querido perderse esta tradición.



La comitiva con los peleles ha partido en torno a las once de la mañana del parque Gloria Fuertes para enfilar la calle San Antón, San Pedro, Pintores y llegar a la plaza donde este personaje, que representa a febrero y al final del invierno, ha sido pasto de las llamas bajo vigilancia de los bomberos, ya que el espacio de la quema se ha visto reducido este año debido a la instalación de una exposición de gran formato de inventos de Da Vinci y por la carpa del carnaval.



Numerosos escolares de diversos colegios cacereños, junto a representantes de centros de mayores de la ciudad y del aula de la tercera edad de la Universidad Popular (UP) han acompañado al cortejo. Al llegar a la plaza han sido recibidos por el alcalde Luis Salaya y otros miembros de la corporación local que han asistido a la lectura del manifiesto de Las Lavanderas.



Antes de la quema de los peleles, el alcalde ha dedicado unas palabras a las personas reunidas en la Plaza Mayor, a las que ha dicho que "es un orgullo ver cómo esta ciudad mantiene vivas sus tradiciones. Es una alegría ver a tantos niños y niñas trabajando codo con codo con los mayores para que esta tradición salga adelante".



Salaya ha agradecido a los trabajadores de la Universidad Popular, que recuperaron esta tradición en los 80, y que la mantienen viva desde entonces, "cada año con más éxito".



A continuación, el alcalde ha dado la palabra a Pilar González, trabajadora jubilada de la Universidad Popular, que ha leído el manifiesto de Las Lavanderas. "Cacereñas y cacereños, como si de hoy se tratara, vuelven a mi mente los recuerdos de 1989 en los que en un rato compartido con los alumnos del taller de cocina, corte y confección y de historia oral y con monitores, investigamos poner en marcha la recuperación de esta tradición", ha recordado.



"Todo nuestro reconocimiento y gratitud a los que continúan formando parte de la historia viva de Cáceres y a todas las personas que apostaron por esta celebración y pusieron su granito de arena para su continuidad. ¡Vivan Las Lavanderas! ¡Viva la fiesta del febrero! ¡Viva Cáceres!", ha finalizado González, dando paso a la quema de los peleles.

PROGRAMACIÓN DEL CARNAVAL



Con la degustación de coquillos y licores ha comenzado el carnaval cacereño cuya programación festiva continuará esta tarde en la carpa instalada en la Plaza Mayor, donde a las 15,00 horas habrá una barrilada carnavalera para estudiantes, seguirá a las 18,00 horas con música de los años 90/2000, y a las 21,30 horas con el pregón de la cantaora Tamara Alegre, para continuar a las 23,00 horas con animación. El cierre de la carpa será a las 4,30 horas.



El sábado 18, la programación se iniciará a las 14,00 horas con la realización de paellas en vivo que se podrán comer en la carpa y a las 16,00 horas con el Carnaval de Tardeo también en la carpa. A las 18,00 horas comenzará el desfile de Carnaval, con salida desde el pabellón de Moctezuma hacia la avenida Isabel de Moctezuma, calle Sánchez Manzano, avenida Antonio Hurtado, avenida de España, calle San Antón, calle San Pedro, plaza de San Juan, calle Gran Vía y Plaza Mayor.



La zona inclusiva en la que el desfile no contará con música ni animación sonora estará desde el Quiosco de Colón hasta la zapatería Nati. A las 21,30 horas será la fiesta de bienvenida con la llegada del desfile y la entrega de premios, y a las 23,00 horas animación carnavalera. El cierre de la carpa también será a las 4,30 horas.



Ya el domingo, día 19, comenzarán las actividades con el desfile a las 12,30 horas desde Flores Juanvic hasta la carpa en la Plaza Mayor; a las 13,00 horas habrá un show infantil para toda la familia, a las 14,00 horas la realización de paellas en vivo y a las 16,00 horas el carnaval para mayores. La actividad en la carpa finalizará a las 20,00 horas y el cierre será a las 21,00 horas.



Además de estas actividades, el lunes 20 en el barrio de San Blas habrá batucada carnavalera y chocolate con churros a las 20,00 horas. El martes 21, en La Cañada se han programado actividades a partir de las 12,00 con concurso de carnaval, tamborada, entrega de premios, chocolate con churros y otras actividades; y a las 18,00 horas la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto de pasodobles dedicados a los mayores, en el Foro de los Balbos.