Así, 'The Flaming Shakers' dan la oportunidad de revivir los recuerdos a los más mayores, y permitir a las nuevas generaciones descubrir cómo era la música de The Beatles en directo, informa en nota de prensa The Borderline Music.

En este tributo, se cuida "meticulosamente" la imagen, y gestos de los Fab Four, utilizando los mismos instrumentos, y luciendo los mismos trajes además del famoso peinado Beatles, también llamado Top Mod.