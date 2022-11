El 16 de noviembre llega al Teatro de La Latina de Madrid "Los Chicos del Coro El musical"

Basado en la aclamada película nominada a los Oscars, llega por primera vez a España el musical Los chicos del coro; el estreno absoluto tendrá lugar el 16 de noviembre en el Teatro La Latina.

El musical, triunfó durante dos temporadas completas en París, con su producción francesa, y después continuó con una gira nacional e internacional que lo llevó por más de 20 ciudades, incluidas algunas españolas.

En 2013, tuvo lugar una gira con los integrantes de Les Petites Chanteurs de Saint Marc de Lyon, voces originales de la película y ahora, la productora Kak Group ha adquirido los derechos para poder ofrecer esta experiencia única.

La historia de este musical, donde confluyen sensibilidad y ternura, se contextualiza en la Francia de 1949, tras la Segunda Guerra Mundial.

La pobreza y los conflictos sociales se convirtieron en protagonistas de unos años en los que muchos menores quedaron huérfanos, y de ahí parte nuestra historia, en un correccional dirigido por el estricto Rachin.

Además de los 80 niños y niñas que conforman la coral de la "Escuela Los Chicos del Coro" - de los cuales 15 aparecerán en escena en cada función- y que llevan preparándose desde el mes de febrero para el espectáculo, el musical cuenta con un reparto de lujo bajo las órdenes de Juan Luis Iborra, el director encargado de dar vida al espectáculo.

Como protagonista, dando vida al icónico profesor Mathieu, está Jesús Castejón. En escena, le acompaña Natalia Millán, una de las grandes intérpretes de musicales de la escena española, poniéndose en la piel de Violette Morhange. Además, Rafa Castejón interpreta a Rachin, el férreo director del internado del Fondo del Estanque.

El resto del reparto lo completan Eva Diago, quien interpreta a la profesora de Matemáticas; Iván Clemente en la piel de Pascal Mondain y Antonio M.M.

El musical llega de la mano del director de escena Juan Luis Iborra, del director musical Rodrigo Álvarez, el diseñador de sonido Mariano García, el diseñador de iluminación Juanjo Llorens y de sonido Javier G. Isequilla y por último, el diseño de escenografía lo firma David Pizarro.

Una apuesta segura para conseguir las mismas emociones que ya sugirió la película en 2004, nominada a los Premios Óscar, los Premios BAFTA y ganadora de dos Premios César.

¿QUÉ DICEN LOS PROTAGONISTAS?

"Los Chicos del Coro es el proyecto más emocionante, complejo y enriquecedor de toda mi carrera. Un musical que reúne todo lo que un director puede desear: Grandes actores, niños con voces prodigiosas y una historia llena de sentimientos." Juan Luis Iborra

"La magia de la vida a través del teatro y de la música, nos regala este viaje, rodeados de "ángeles" que cantan." Jesús Castejón

"El mensaje que más me resuena al ensayar y trabajar sobre Los Chicos del Coro es la importancia de que en la enseñanza haya empatía y amor." Rafa Castejón

"Para mi es un musical, bello, íntimo, tierno, que te hace feliz porque cada acción se transforma en sentimiento. Estoy feliz." Eva Diago

"Tener la posibilidad de trabajar en un espectáculo musical como Los chicos del coro, me hace mucha ilusión. Desde el primer casting supe que iba a ser algo maravilloso y no me lo quería perder. Agradecido de estar disfrutando tanto de los ensayos y de este elenco maravilloso de niños, y de los mayores también." Antonio M.M.

"Me he sentido muy arropado por todxs mis compañerxs, siento que estoy creciendo como artista y como persona, gracias a ellxs. No puedo estar más agradecido en ese sentido." Iván Clemente