El Festivalino de Pescueza recupera su fecha, su formato y sus actividades

El Festivalino de Pescueza (Cáceres), que nació hace quince años para llamar la atención sobre los problemas del medio rural como la falta de servicios o la despoblación, vuelve en 2022 a sus fechas originales, su formato y sus actividades medioambientales y culturales después de un año sin celebrarse por la pandemia y la versión reducida del año pasado que se celebró en otoño.



Esta pequeña población de apenas 150 habitantes se prepara para recibir a unas 8.000 personas el fin de semana del 1, 2 y 3 de abril en un festival que tendrá como padrinos a Conchita, Rayden y Funambulista, que actuarán el domingo a partir de las 12,30 horas.



Pero el programa de actos comienza el viernes, día 1, con la inauguración a cargo del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, que ofrecerá una conferencia sobre la dependencia y la despoblación en el mundo rural. La presencia de Vergeles en Pescueza servirá también para inaugurar la ampliación del centro residencial del municipio, uno de los recursos que ha hecho que los mayores permanezcan en la población por más tiempo.



Por la noche, a partir de las 22,30 horas en la Plaza Mayor, actuarán Andy & Lucas que ejercieron como padrinos en la última edición y que regresan a Pescueza para ofrecer el primero de los conciertos que configuran la programación del festival.



El sábado, día 2, a partir de las 12,00 horas comenzarán los talleres medioambientales como el de reciclaje o anillamiento científico de aves, ofrecidos por el Aula de Naturaleza Canchos de Ramiro y Adenex respectivamente. También habrá de caricaturas para los mas pequeños, manualidades, etc., y se mostrarán las tradiciones del pueblo con una matanza, y la elaboración de dulces típicos y labores.



A partir de las 13,00 horas está prevista la actuación del grupo Tálamo de Casillas de Coria, y ya por la tarde llegará el turno de Discoplay con música de los 80, Susana Cendrún, La Bruja Roja, Omnia Transit, La Vallekana Sound System, Reincidentes y Toreros Muertos, en los conciertos que se alternarán en la plaza del Álamo y en la Plaza Mayor. También por la tarde en la plaza del Postigo habrá actividades para niños con Dos Perillas que presentarán Este país es un circo, y una batukada con Los Infectos Acelerados.



El domingo, día 3, tendrá lugar el acto oficial del festival con la plantación de árboles por parte de los padrinos de esta edición, Conchita, Rayden y Funambulista, que actuarán a partir de las 12,30 horas.



PARA TODOS LOS GUSTOS Y EDADES



Un programa "para todos los gustos y edades" con el objetivo de "poner en valor el medio rural", según ha resaltado la concejala de Cultura de Pescueza, Tina Fernández, que ha desgranado la programación del Festivalino en la rueda de prensa que ha tenido lugar con la presencia de la directora general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas; el diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande, y el alcalde de Pescueza, Andrés Rodríguez.



García Cabezas ha calificado el festival como una cita "singular" y "única" ya que se realiza en un pueblo de apenas 150 habitantes que ha demostrado que "la cultura puede ser un revulsivo para que la gente de otros puntos de España vea en Pescueza un ejemplo a seguir", ya que ha conseguido aunar en torno a una actividad a todo el pueblo para hacer de este festival un referente del mundo rural.



En parecidos términos se ha pronunciado el diputado provincial de Cultura, Fernando Grande, quien ha incidido en que esta cita aúna lo rural y lo urbano, la tradición y la modernidad, con la implicación de todo un pueblo, que creó esta cita para llamar la atención sobre la despoblación y el deterioro del medio ambiente.



El alcalde de Pescueza, Andrés Rodríguez, ha ahondado en esta idea, al tiempo que ha recordado que cuando surgió el Festivalino, en 2008, hacía 17 años que no nacía ningún niño en el pueblo y ahora "hay quince niños corriendo por las calles", ha dicho, y hay 15 puestos de trabajo en el centro de atención a los mayores, por lo que ha subrayado que el problema de las zonas rurales no es que se haya "vaciado", sino que se han "desatendido".



El Festivalino cuenta con el apoyo económico de la Junta de Extremadura, que aporta 25.000 euros a través de las consejerías de Cultura e Igualdad, y 8.000 euros de la Diputación de Cáceres, además del Ayuntamiento de Pescueza, localidades de alrededor, y empresas y entidades privadas que ponen su granito de arena para sacar adelante "el festival más pequeño del mundo".