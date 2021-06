El 27º Festival Ibérico de Cine se celebrará del 20 al 24 de julio en Badajoz

El 27º Festival Ibérico de Cine (FIC) se celebrará del 20 al 24 de julio en Badajoz y ha recibido un total de 495 trabajos presentados, que supone un número similar al de ediciones anteriores a la pandemia de la Covid-19.

En esta edición se proyectarán un total de 30 cortos en las distintas secciones, seleccionados entre los 495 que se han presentado, y el Festival Ibérico de Cine regresa a su sede habitual, la terraza del Teatro López de Ayala, tras cambiar su ubicación el pasado año a causa de la pandemia a los jardines del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac).

No obstante, este "emblemático" museo seguirá vinculado al festival y acogerá alguna de sus actividades, según informa en una nota de prensa la organización de este Festival Ibérico de Cine que mantiene un año más sus sedes oficiales de las localidades de Olivenza y San Vicente de Alcántara.

En concreto, se han presentado 495 cortometrajes, de los que se han seleccionado 19 para competir en su sección oficial, tres de ellos de Portugal. Entre los cortos recibidos hay 22 de realizadores extremeños, de los que seis han sido seleccionados para competir por el Premio Reyes Abades en la sección de Cortometrajes Extremeños.

En esta edición, el FIC recupera el Festival dos Miúdos, la sección del certamen dirigida al público infantil y adolescente, en la que se proyectarán cinco cortometrajes, todos ellos de animación, seleccionados entre los 495 que han concurrido. Los niños decidirán con su voto al corto ganador, que recibirá el Premio del Público Infantil.

De esta forma, el comité seleccionador ha destacado la calidad de los trabajos, así como la variedad de temática y géneros. Los temas de índole social tienen una gran presencia, mientras que las comedias y las historias de amor "prevalecen", subraya el certamen junto con que entre los cortometrajes seleccionados hay varios de animación y uno realizado con drones.

Al igual que en la pasada edición, el FIC cumplirá "escrupulosamente" con los protocolos sanitarios anti covid para garantizar la seguridad. Ya el pasado año se celebró con "un gran esfuerzo" con el fin de apoyar a productoras y cortometrajistas en unos momentos "difíciles" en los que se suspendieron o aplazaron numerosos festivales.

El FIC es, además, uno de los festivales preseleccionadores para los Premios Goya de la Academia de Cine.

CORTOS SELECCIONADOS

En esta edición, competirán en la Sección Oficial los siguientes cortometrajes, 'Dar-Dar', de Paul Urkijo Alijo; 'Ehiza' de Hauazkena Taldea; 'Genesis 22' de Edgar Feldman (Portugal); 'Her name is Carla' de Catia Biscaia (Portugal); 'Homeless mome' de Alberto Váquez; 'Imposible decirte adiós' de Yolanda Centeno; 'Interior taxi noche' de Silvia Rey e Iban del Campo; 'L' Estrany', de Oriol Guanyabens Pous y 'La Colcha y la madre' de David Pérez Sañudo.

También 'Las puertas del paraíso' de Lorenzo Pascasio Molinero, 'Llengua amb tàperes' de David Mataró; 'Mindanao' de Borja Soler; 'No me da la vida (malamente)' de Alauda Ruiz de Azúa, 'O nosso reino' de Luis Costa (Portugal), 'Pura sangre' de César Tormo; 'Stanbrook' de Óscar Benácer; 'The monkey', de Xoxé Zapata; 'Tótem loba' de Verónica Echegui y 'Yalla' de Carlo D' Ursi.

Los cortos seleccionados para la sección de Cortometrajes Extremeños son 'Dama Blanca' de Elena Marcelo; 'El precio de soñar' de Álvaro Martín Palomo; 'Las flores del sauce' de Alberto Molina Jiménez; 'Los ratio' de Fran Moraga; 'Paternidad' de Vicente de Ramos; y 'Tártaro' de Jerónimo García Castela.

Finalmente, los cortos seleccionados para el Festival dos Miúdos son 'Piccolino. Una aventura en la ciudad' de Giovanni Macelli; 'Roberto' de Carmen Córdoba; 'Trazo crítico-Contaminación' de Vicente Mallols; 'Umbrellas' de Álvaro Robles y 'Vuela' de Carlos Gómez-Mira.

JURADO JOVEN

La convocatoria del Festival Ibérico de Cine de Badajoz y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste para constituir el Jurado Joven de la Sección Oficial de cortometrajes permanece abierta hasta el 5 de julio a las 14:00 horas.

El Jurado Joven estará compuesto por un mínimo de tres miembros y es el que otorgará el Premio Luis Alcoriza. Puede participar cualquier joven residente en Extremadura con una edad comprendida entre 18 y 30 años, inclusive y se pueden inscribir rellenando el formulario que se encuentra en la web del festival.

Una vez confirmada la inscripción, los candidatos deberán realizar un breve y sencillo comentario de un cortometraje. La dirección del Festival seleccionará en base a ese trabajo a los jóvenes que finalmente formarán el Jurado Joven y que otorgarán el Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven.

De hecho, el Jurado Joven deberá obligatoriamente asistir a todas las sesiones oficiales de cortometrajes, que se proyectarán del 20 al 24 de julio en Badajoz. Recibirán una acreditación con la que podrán asistir a todas las actividades del Festival, que expedirá un certificado de participación como miembro de este jurado.

Así, los premios oficiales del 27º FIC son el premio al mejor cortometraje (dotado de estatuilla y 3.000 euros), del público de Badajoz (estatuilla y 800 euros), del público de Olivenza (estatuilla y 800 euros), del público de San Vicente de Alcántara (estatuilla y 800 euros), del Público Infantil (estatuilla y 500 euros), el Luis Alcoriza del Jurado Joven (Estatuilla), el Aisge a la mejor interpretación femenina (estatuilla y 500 euros) y el Aisge a la mejor interpretación masculina (estatuilla y 500 euros).

También se concederán estatuillas al Premio a la mejor dirección, a la mejor música original, al mejor guión y el AEC a la mejor fotografía, y un trofeo al Premio Reyes Abades al mejor corto extremeño.