El artista Vito Cano expone su obra colorista y vital en el Palacio de la Isla de Cáceres

El artista de Almendralejo Vito Cano expone su obra colorista y vital en el Palacio de la Isla de Cáceres, en una muestra titulada 'Un mundo de color' que se compone de 24 óleos y podrá visitarse durante todo este mes de junio, en lo que es su segunda exposición en la ciudad.

En concreto, se trata de un artista autodidacta con una extensa trayectoria en países como España, Italia, Estados Unidos o Brasil. Sus obras pueden encontrarse en las colecciones de la 'Fundación Camilo José Cela', de la Casa Real (Madrid), del Museo Contemporáneo de Bahía (Brasil) o en el Museo de Ferrara (Italia), entre otras.

Además, ha llevado a cabo un gran número de obras murales tanto públicas como privadas. Su carrera artística se desarrolla desde finales de los años ochenta y su bagaje estilístico cuenta con diversas tendencias, como la abstracción, el cubismo, el naturalismo o el realismo mágico.

A su vez, su recorrido termina en la concreción del estilo que le es propio, un lenguaje genuino, que exalta mediante el color una mirada entre lo cotidiano y lo mágico, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

"Vito Cano es un pintor extremeño que ama todo lo bello que ve y, sobre todo, todo lo bello que imagina. Es un pintor realista que ha inventado una realidad que yo sólo he visto en sus cuadros", ha señalado la concejala de Cultura Fernanda Valdés en palabras de Florián Recio.

Igualmente, la edil socialista ha presentado este miércoles la muestra junto al artista, quien ha explicado que se inspira en los colores de Extremadura.

"Hay color por todos lados, Extremadura es un mundo de color. Me gusta muchísimo mi tierra, se me ha impregnado su color y me dejo llevar por las sensaciones", ha dicho Vito Cano.

Cabe destacar que entre sus numerosas exposiciones colectivas e individuales destacan 'De Cal y Canto' (2010) en el Ateneo de Cáceres, y 'Como en un feliz sueño' (2005), que pudo visitarse también en el Palacio de la Isla.

Cuenta, además, con premios como el "Aberlardo Covarsí" (Badajoz, 1991), "Vinos Valdequemao" (Villafranca de los Barros, 2007) y "Centro de Instrucción y Recreo" (Villafranca de los Barros, 2008).