Juan Luis Campos muestra en la Asamblea una colección de paisajes del Valle del Ambroz

El artista extremeño Juan Luis Campos muestra durante estos días en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura una colección que muestra los "paisajes majestuosos" del Valle del Ambroz, en la provincia de Cáceres.



La exposición ha sido inaugurada este martes en un acto que ha contado con la presencia de Campos, del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, entre otras autoridades.



En su intervención, Blanca Martín ha valorado que "esta representación de su obra nos permite evocar y trasladarnos a los paisajes majestuosos del Valle del Ambroz", tras lo que ha valorado que esta obra que su obra tiene también un "componente mágico" que muestra esos mundos subacuáticos del imaginario que cuentan historias sobre nereidas, náyades y ninfas.



Blanca Martín ha apuntado que muchos extremeños tendrán ahora la oportunidad de conocer su obra en la Cámara regional , una institución que apuesta por la cultura porque es uno de los "mejores bienes" que tiene el país y la región con "excelentes artistas" como Juan Luis Campos.



PENSAMIENTOS



Por su parte, el autor de esta muestra ha explicado que a través de estos trazos ha "evocado sueños e hilvanado pensamientos, meditaciones" que ha ido realizando en 50 metros de río, el Ambroz.



"Se han convertido en un micromundo que es un maximundo. En cada rincón que observo aparece un detalle nuevo", ha manifestado Juan Luis Campos, al tiempo que ha señalado que esta exposición es el resultado de un ejercicio que realizó de búsqueda del equilibrio en estos tiempos complejos.



Campos, que se ha definido como un pintor de oficio que quiere ser artista cuando sea mayor, ha explicado que la exposición tiene dos partes, dado que a las obras pictóricas se suman ilustraciones para un libro de un gran amigo suyo, José Antonio Cáceres Peña.



"No soy un artista al uso, busco ser artista y mientras tanto me dedico a reflexionar", ha asegurado Campos, quien ha señalado que en ese proceso hilvana y va tejiendo pensamientos.



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado la capacidad de este artista para pintar los colores del otoño. "No hay lugar en el mundo que tenga los colores de las comarcas extremeñas durante estos meses", ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional.



La exposición la componen un total de 17 pinturas elaboradas en diversas técnicas, así como 14 ilustraciones.



EL AUTOR



Juan Luis Campos es natural de Zarza de Granadilla (Cáceres), se forma en Barcelona, ciudad en la que expone en diferentes muestras colectivas de las Cocheras de Sants, pinta por encargo y organiza y participa en exposiciones neodadaístas. Reside posteriormente en Mallorca, donde estudia cerámica en Can Vermell (Felanitx) y forma parte de muestras colectivas, además de en Felanitx y Palma, por toda la isla.



Desde hace años reside en Extremadura, donde ha impartido e imparte clases de pintura en el CRA Ambroz, así como en otros pueblos de la comarca, como Zarza de Granadilla, Montehermoso, Santibáñez el Bajo, y además es cofundador del grupo Proyecto M, dedicado a exposiciones y publicaciones, con sala de exposiciones en su localidad natal.



Su obra se encuentra en distintas colecciones particulares tanto de España como de Europa, así como en el Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás, la UNED de Plasencia y el Colegio Mayor Universitario Francisco de Sande de Cáceres.



Campos ha realizado diversas exposiciones individuales y colectiva y es, además, autor de obras como el San Miguel para la Iglesia Saint Michael de Rwebigaaga, en Uganda.