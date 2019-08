Ritmos de Holanda, Polonia, Portugal y Extremadura en el Festival Folk de Plasencia

De esta forma, a lo largo de tres días, la capital del Jerte se convertirá de nuevo en el epicentro de este tipo de música, ya que toda la ciudad, sus calles y sus plazas albergarán los sonidos y melodías del mejor folk nacional e internacional.



Así, habrá un total de ocho conciertos, todos ellos en Torre Lucía y con entrada gratuita, en los que se podrá disfrutar de Gaiteros de Lisboa (Portugal), WoWakin Trío (Polonia) y Amsterdam Klezmer Band (Holanda).



Por su parte, los conjuntos nacionales son Zas! Candil Folk (Castilla-La Mancha); Xabier Díaz & Aduferias de Salitre (Galicia) y Sondeseu (Galicia), mientras que los grupos extremeños son Los Niños de los Ojos Rojos (Cáceres) y Manantial Folk (Cáceres).



INAUGURACIÓN



El jueves 22 de agosto a las 21,30, los once componentes del grupo de Castilla-La Mancha Zas! Candil Folk serán los encargados de abrir el está edición. Lo harán con canciones de sus dos álbumes en los que abordan la evolución de la música de tradición oral de su ciudad, Tarancón.



Tras ellos, a las 23,00 horas será el turno del primero de los grupos internacionales, en concreto de los Gaiteros de Lisboa, que es una formación decana en el folk, con cerca de treinta años de historia, que "sabe conjugar como nadie tradición y modernidad".



Por su parte, el viernes 23 de agosto, a las 21,30 horas, en Torre Lucía, el músico gallego Xabier Díaz acompañado por las once percusionistas y cantaoras que forman Adufeiras de Salitre trasladarán a los asistentes a través de un viaje por la mejor música del noroeste peninsular.



Asimismo, a las 23,00 horas será el momento de escuchar "puro folk" polaco de manos de WoWakin Trío, una formación que promete sorprender por su estilo fusión del jazz y música clásica polaca y sus "imaginativas improvisaciones".



La noche finalizará con el grupo folk "más gamberro y vanguardista" de Cáceres, ya que, a las 00,30 horas, saltarán al escenario Los Niños de los Ojos Rojos.



El sábado 24 de agosto la jornada comenzará a las 21,30 horas y tendrá acento extremeño, ya que el grupo de la Sierra de Gredos Manantial Folk acercará a los espectadores a las raíces del norte cacereño y atrapará a pequeños y mayores. A las 23,00 horas subirá al escenario de Torre Lucía toda una orquesta compuesta por más de una veintena de músicos, los gallegos Sondeseu, y el broche de oro a los conciertos de esta edición lo pondrá a las 00,30 horas la Amsterdam Klezmer Band, que son un grupo de músicos callejeros que lleva el "ritmo en las venas".



ACTIVIDADES GRATUITAS



Además de los conciertos, se han organizado diferentes actividades paralelas gratuitas, pensadas para los todos los públicos y que no necesitan inscripción previa.



De esta forma, en esta edición se contará con tres talleres. El primero de ellos lo llevará a cabo el colectivo Vibra-tó, que el viernes 23 de agosto a las 20,00 horas en el Parque de 'la Isla' enseñarán a los más pequeños de la casa a crear su propio instrumento utilizando solo material reciclado.



El siguiente taller será sábado 24 a las 11,30 horas en el Centro Cultural 'Las Claras. En él, el músico gallego Xabier Díaz impartirá una clase magistral de percusión.



Por su parte, el tercer y último taller correrá a cargo del experto en canto y percusión Manu Sequera y comenzará a las 20,00 horas en el Parque de 'La Isla', donde mostrará todos los secretos del canto pastoril.



Además, todos los días, a las 20,30 horas, la Asociación de Tamborileros 'Santiago Béjar' realizará un pasacalles por las principales calles de la ciudad como preludio a los conciertos de la noche.