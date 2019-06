El Festival de Teatro Clásico de Cáceres estrena 'El conde de Montecristo' en su primera adaptación al teatro que ha llevado a cabo la compañía extremeña Samarkanda Teatro, que afronta el montaje basado en la novela de Alejandro Dumas que se estrena este domingo, día 23, en la plaza de las Veletas.



Romanticismo, duelos, fugas, sed de justicia, humor, amor, dolor y tragedia se sucederán durante dos horas en el certamen cacereño a partir de las 22,30 horas, en lo que supondrá el segundo estreno extremeño del festival, que dirige Paloma Mejía, la cual se encarga también de la adaptación y la versión del texto.



De su mano y de su arrojo para afrontar un reto de enorme riesgo han salido versiones y adaptaciones de Los Miserables o Cyrano de Bergerac, otros dos longevos clásicos que se renuevan en cada aparición. En el equipo de ocho actores que se encargan de llevar adelante esta aventura teatral se encuentran Guillermo Serrano, el protagonista Edmundo Dantés, Rafael Núñez, Fermín Núñez, Javier Mejía, Ana Batuecas, Juan Carlos Castillejo, Javier Lago y Gloria Villalba.



Cabe destacar que nunca se había hecho una adaptación teatral de la novela de Alejandro Dumas, que sin embargo, ha conocido diversas versiones cinematográficas y televisivas. La novela se publicó por episodios a partir de 1844. En ella, Alejandro Dumas vuelca todo su ingenio y deja reflejos de su propia experiencia y de la de su padre, el general Dumas, un mulato hijo de una esclava y un noble normando, que combatió junto a Napoleón y compitió con él, pero acabó siendo traicionado por sus orígenes mestizos.



La propia historia se basa en hechos reales, en las memorias de un zapatero llamado Jacques Peuchet, que a principios del XIX se enamoró y se comprometió con una mujer rica, para ser luego falsamente acusado de espía por cuatro amigos celosos.



Como Dantés, durante su encarcelamiento el zapatero conoció a un viejo moribundo que le legó un tesoro escondido. Peuchet no huyó de presidio, pero cumplida su condena recuperó el tesoro y dedicó diez años de su vida a satisfacer su venganza.



Así, la venganza es el hilo conductor de El conde de Montecristo. En ella, Edmundo Dantés un marinero enamorado de Mercedes Herrera, suscita la aversión de vecinos como Caderousse, compañeros como Danglars o conocidos como Fernando, primo de Mercedes, que lo traicionan.



Dantés es detenido el día de su boda y encarcelado en el castillo de If, acusado de ser un espía de Bonaparte. En la prisión conoce a otro preso, el abate Faria, que intenta escapar del penal cavando un túnel. Dantés intimará con el anciano, y este le desvelará la traición de la que el joven ha sido objeto. Ambos proyectaran su fuga, pero el abate, enfermo ya, no llegará a conseguirlo, según informa el certamen cacereño en nota de prensa.



Antes de morir le confiará a su joven amigo el escondite de un tesoro en la Isla del Conde de Montecristo. Así comienza la aventura y fuga de Edmundo Dantés, que tras años de presidio, mientras su amada se desposa con su primo Fernando, hallará el tesoro del que le habló el abate Faria. Convertido en un hombre acaudalado, regresará a Marsella y no cejará, desde el anonimato que le ofrece su nueva identidad, en su empeño de venganza.



Esta novela de Dumas ha inspirado multitud de personajes, como James Bond, El Zorro o Pimpinela Escarlata. Pero su adaptación al celuloide o para la pequeña pantalla, según Samarkanda, no siempre ha alcanzado el carácter trágico de la obra literaria, que es justo lo que pretende esta versión para teatro.



SEGUNDA PELÍCULA DE CINE ENTRE BAMBALINAS



Además, la sección Cine entre bambalinas propone este jueves (20,30 horas) en la Filmoteca de Extremadura la segunda de las dos películas de carácter histórico que proyecta en el festival cacereño. De producción inglesa, La Favorita, dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, fue galardonada con el Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia de 2018.



Interpretada, entre otras, por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, relata la relación entre la reina inglesa y una amiga, que en la práctica gobierna el país debido a la precaria salud y el carácter inestable de la reina.