Una exposición sobre Siria del fotorreportero Iván Benítez llega a Badajoz

La exposición 'Buenos días desde el cielo de Alepo' muestra, a través de 29 fotografías del fotorreportero Iván Benítez en el colegio marista Nuestra Señora del Carmen de Badajoz, "cómo fluye la vida en mitad de la guerra" de Siria.



Así lo ha explicado el director de dicho centro, Gregorio Bartolomé, quien ha detallado que se trata de una muestra "sobre la guerra en Alepo" en la que Iván Benítez estuvo trabajando y "se encontró con los Maristas Azules" y "le encantó cómo estas personas habían decidido quedarse" y ayudar a los sirios a "rehacer la vida en mitad" del conflicto.



En declaraciones a Europa Press Televisión, Bartolomé ha indicado que han hecho coincidir esta muestra con la celebración del Día de la Paz, este pasado miércoles, para exponer un lugar "donde la guerra ha dejado de existir" y "ahora queda un espacio para la reconstrucción" y para "ver si ahora con la paz" son capaces de "levantar el ánimo, el espíritu y, sobre todo, la situación de esta gente".



Además, ha indicado que lo que "más llama la atención" de la exposición fotográfica es "la actitud y la viveza de los niños en mitad de los escombros, de la discusión y de la guerra", esto es, "cómo viven estos niños una cierta normalidad porque se les está tratando, acompañando y ayudando".



Por su parte, la profesora de Infantil y coordinadora de Solidaridad del centro, Mamen Tena, ha señalado que se trata de una muestra itinerante de la ONG SED que está hasta este viernes en el colegio pacense y la cual puede ser visitada tanto por los vecinos de Badajoz como por "toda la comunidad educativa".



Tena ha subrayado que las instantáneas dan "visibilidad" a la situación en Siria para "hacer reflexionar" así como "la labor" que los Maristas Azules están realizando en Alepo ya que éstos "en una situación tan de destrucción en clave de conflicto han decidido quedarse allí durante los siete años de guerra porque es su familia".



"Se ve su labor de ayudar a reconstruir la ciudad, a acoger a los chicos, darles formación, ayuda psicológica, alimentación, etcétera", ha puesto en valor Tena.



Finalmente, esta profesora ha apuntado que por la misma están pasando los alumnos del colegio y a cada uno "le llama la atención algún aspecto" pero "sobre todo" las imágenes "de los otros niños". El objetivo, ha especificado, es "hacerles ver que hay un mundo, una realidad que no sólo es" la del cetro educativo.



"Hay muchos (alumnos) que no llegan a entender por qué está pasando esto, por qué no comparten lo que quieren, por qué hay una guerra, ellos eso todavía les cuesta y sobre todo porque les cae muy lejano, es difícil a veces que ellos entiendan esto pero es nuestro objetivo", ha concluido.