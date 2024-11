CCOO denuncia "penosas condiciones" de plantilla de limpieza del Hospital de Navalmoral

CCOO advierte de que los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata vienen siendo sometidos a "penosas condiciones laborales", que les están llevando a "serios problemas físicos y mentales", y estudia el inicio de movilizaciones si no se corrige "pronto" esta situación.

Además, CCOO del Hábitat critica la "inacción" de la dirección del hospital y del propio SES para "proteger" a la plantilla y hacer cumplir la normativa laboral, pese a que el sindicato les ha trasladado la "realidad" con "pruebas y documentación" y la necesidad de darle una solución "urgente".

Así pues, a través de una nota de prensa, CCOO explica que las empresas que prestan servicios en el Hospital Campo Arañuelo son Proser General de Servicios e Inser facility, y que esta última tiene en su plantilla el cien por cien de personas con discapacidad.

La plantilla de las dos empresas está "al borde del colapso físico y mental", tanto por la "carga de trabajo" como la "presión mental" que sufren las empleadas "a través del encargado", produciéndose un "aumento sustancial" de las bajas laborales "por simple agotamiento". CCOO critica, además, el "incumplimiento" del pliego de condiciones del contrato del hospital por parte de estas dos compañías; y por eso exige que no se prorrogue el contrato del servicio de limpieza con estas empresas que actúan "de manera abusiva" con sus empleadas y empleados y reclama al SES que lleve a cabo una nueva licitación.

Para el sindicato, la dirección del Hospital "no valora el trabajo de las limpiadoras y los limpiadores y se empeña de manera injustificada en mantener a una empresa que no cumple con las leyes laborales ni con los términos del contrato que se le adjudicó".

"Los abusos, presiones e irregularidades son numerosos. Se producen incumplimientos del convenio, de la normativa laboral vigente y de lo establecido en el pliego de condiciones", incide CCOO, que como ejemplos cita que "se hace imposible la conciliación y la organización del tiempo mediante cuadrantes que no se comunican ni se realizan adecuadamente; se obliga a volver al trabajo al personal en vacaciones; o se elude especificar el turno de noche a las trabajadoras que lo cubren para no tener que pagar el plus al que tienen derecho".

Por otro lado, apunta que hay una "evidente sobrecarga" de trabajo por las "imposiciones" de las empresas y al encontrarse en el centro "menos plantilla de la necesaria para poder limpiar todo el hospital".

Por tanto, de todo lo anterior tienen "conocimiento y pruebas", el gerente, la directora de Recursos Humanos y, en su día, al anterior jefe de Sección Económica, los cuales "no han actuado" a pesar de peticiones de CCOO "con base en el pliego de prescripciones técnicas", concluye.