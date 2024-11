Plazo para una de las seis viviendas sociales del Ayuntamiento Cáceres se abre el día 20

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que el próximo 20 de noviembre se abrirá el plazo de admisión de solicitudes para adjudicar seis viviendas de titularidad municipal en la ciudad en régimen de arrendamiento. Las bases ya se pueden consultar en la web del Consistorio -www.ayto-caceres.es- y el plazo finalizará el 20 de diciembre.

En esta ocasión, las viviendas que se van a adjudicar están localizadas en la calle Río Tíber del barrio de Aldea Moret, y han sido "totalmente reformadas y rehabilitadas", según ha destacado la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, que ha recordado que "un proceso similar de adjudicación de viviendas municipales no se hacía desde 1988".



Así pues, "va a ser un proceso transparente, reglado y con todas las garantías", ha recalcado la edil, quien ha anunciado que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) sigue trabajando en reformar y rehabilitar las viviendas de titularidad municipal "para ponerlas a disposición de quienes las necesitan".



De este modo, las solicitudes para esta primera tanda se dirigirán al Ayuntamiento de Cáceres, formalizándose en el modelo oficial puesto a disposición por el Consistorio y al que habrá de acompañarse varia documentación como el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de Residencia o Trabajo, en su caso, del solicitante y personas mayores de dieciocho años que convivan con él.



También hay que presentar el Libro de Familia, y certificado de empadronamiento histórico, en el que se haga constar los tiempos de residencia efectivos en el municipio de todos los miembros de la unidad familiar, según detalla el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



Se requieren además, documentos acreditativos del nivel de ingresos del solicitante y del resto de los miembros del núcleo familiar mayores de 18 años; y certificado expedido por el Consejo de Comunidades Extremeñas, cuando se trate de emigrantes que deseen retornar al municipio de origen.



Igualmente se precisa la declaración responsable de no haber resultado ninguno de los miembros de la unidad familiar del solicitante, adjudicatario de vivienda de promoción pública; y declaración responsable de bienes de los que la unidad familiar sea propietaria, o por cualquier otro título, use o disfrute.



Asimismo hay que presentar resguardos originales de solicitudes de vivienda anteriores, debidamente sellados y registrados, a fin de acreditar la antigüedad como solicitante; certificado del Registro de la Propiedad acreditativo de los bienes inmuebles registrados a nombre del solicitante y de todos los miembros de su unidad familiar, en todo el territorio español; certificado de antecedentes penales de todos los miembros de la unidad familiar, mayores de 18 años; y certificado de convivencia de la unidad familiar.



Cabe destacar que el modelo de solicitud estará disponible en la web municipal del Ayuntamiento de Cáceres y en las sedes del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, sitas en C/ Atahualpa s/n, avenida Rio Tíber de Aldea Moret, y Edificio Valhondo, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cáceres.