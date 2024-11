La empresa extremeña Lalamala gestionará el complejo turístico de Haza de la Concepción

Ep

La empresa extremeña Lalamala SL, con sede mercantil en Mérida y creada en 2021, será la encargada de gestionar el complejo turístico ubicado en la finca Haza de la Concepción.



El palacete, construido a principios del siglo XX y de corte italiano, será un hotel de cuatro estrellas verdes, mientras que las caballerizas han sido rehabilitadas para acoger un restaurante de dos tenedores. El recinto cuenta además con una piscina de agua salada, zona ajardinada y un palomar que podría albergar un spa.



Lalamala ha resultado adjudicataria del concurso convocado por la institución provincial para la explotación de este recurso turístico en el que se han invertido más de cuatro millones de euros en los últimos años para convertirlo en un recurso turístico más en plena Reserva de la Biosfera de Monfragüe.



La empresa tiene experiencia en gestión turística ya que regenta dos casas rurales: La casa del agua, situada en la localidad de La Garrovilla, y El Balcón de Alange, en esta localidad pacense.



Al concurso de explotación de Haza de la Concepción optaron tres ofertas aunque una de las empresas hubo que descartarla por no presentar la documentación por los cauces adecuados. De las dos finalistas, Lalamala S.L obtuvo una valoración de 78 puntos frente a la otra licitadora, Methodo Kitchen Hotels S.L.U, que consiguió 74,35.



Según la oferta ganadora, la empresa abonará durante los primeros diez años 17.050 euros anuales (IVA incluido), lo cual es el doble del precio de salida en la licitación, que era de 8.500 euros anuales. Para los siguientes 15 años, el canon anual será de 25.050 euros.



El contrato tendrá una duración total de 25 años y está previsto que se inviertan unos 97.500 euros en renovación o remodelación en el hotel, cocina, exteriores y piscinas desde la formalización del contrato de explotación, que está previsto para el 9 de diciembre, por lo que si no hay recuro se adjudicará de forma definitiva a partir de esa fecha.



La idea es redecorar el hotel, crear una zona de spa, habilitar un espacio para tienda de productos 'gourmet' y dar especial protagonismo a la artesanía regional. Si se cumplen los plazos, el complejo de Haza de la Concepción podría abrir al público en la primavera de 2025.



El palacete está ubicado en una finca de 700 hectáreas en las que Diputación de Cáceres cría ganado vacuno, y además tiene el vivero provincial con el que abastece a los municipios de plantas y árboles. La finca cuenta también con construcciones industriales como antiguos secaderos de tabaco y un centro de interpretación de la elaboración de pimentón.



HOSPEDERÍA LA SERRANA



La finca de Haza de la Concepción no es el único proyecto turístico que alberga la Diputación de Cáceres, que también ha invertido más de 2,6 millones de euros en la reforma de la Hospedería La Serrana, ubicada en la localidad de Piornal.



Esta obra está previsto que acabe en los primeros meses del año que viene y, una vez terminada la reforma de este edificio, también se sacará a licitación pública su gestión, igual que se ha hecho con Haza de la Concepción.



"Va a ser una oportunidad muy importante para una zona de la provincia y, no solamente desde el punto de vista turístico, sino en la creación de empleo", ha avanzado este miércoles el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales.



Morales ha indicado que la idea es que la licitación salga "cuanto antes para que los empresarios privados tengan oportunidades". "Y vamos a ayudarles todo lo posible, porque entendemos que es fundamental la complicidad de las administraciones con los empresarios", ha puntualizado el presidente al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de la diputación cacereña para 2025.



Así, ha recalcado que se hará "lo que haga falta" para intentar que esa gestión salga "cuanto antes" porque hacen falta plazas hoteleras en el Valle del Jerte y, sobre todo, en algunos momentos puntuales. "Y aquellas instalaciones son impresionantes y se van a mejorar mucho", ha concluido.



Cabe recordar que estas instalaciones llevaban cerradas al público desde el año 2013 y que en 2018, la diputación, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, llevó a cabo obras en parte de las instalaciones.



Entre ellas se encontraban la envolvente térmica exterior, la climatización o la seguridad contra incendios, así como la intervención en determinados accesos, instalación de ascensor, la reforma integral de alguna de las habitaciones, sin olvidar el control telemático e inteligente de instalaciones y espacios, infraestructuras de telecomunicaciones adaptadas al tiempo actual con sistemas de radiodifusión, televisión digital y satélite o conectividad inalámbrica.



Ahora, con un presupuesto de 1.135.000 euros, la institución provincial continúa con las obras que quedaban pendientes, como una actuación en planta baja para habilitar la zona de cocina, aseos de la zona del comedor y la sala de usos múltiples. La empresa Construcciones Narsan S.L resultó adjudicataria y las está llevando a cabo.



En la planta primera se actúa de forma integral en las zonas de dormitorios del ala norte y oeste y se llevan a cabo actuaciones de mejora en los dormitorios del ala este, además de aislamiento térmico exterior y ampliación de la climatización.



Sin embargo, queda fuera del proyecto la zona destinada a personal en la planta primera, de modo que esto sea acometido por la empresa adjudicataria, adaptándolo a sus necesidades.



La Hospedería La Serrana de Piornal tiene 58 plazas hoteleras en 29 habitaciones, a las que se suman tres apartamentos, por lo que se puede estar hablando de 68 plazas que se sumarían a la oferta del Valle del Jerte.



El edificio cuenta con dos plantas, una baja en la que se encuentran tres habitaciones adaptadas, las cocinas, comedor, cafetería, además de salones, y una primera, en la que se sitúan 26 habitaciones y la zona de personal y servicio.



Además, en la misma parcela se encuentra la lavandería, la casa del guarda, un almacén, un edificio de apartamentos, una alberca, un huerto, un jardín y una zona de arbolado y masa boscosa.