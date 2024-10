IMAS Cáceres ofrece a familias vulnerables seis viviendas municipales en régimen alquiler

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el proceso para adjudicar en régimen de alquiler seis viviendas de titularidad municipal, destinada a familias vulnerables.

En concreto, las viviendas están localizadas en la calle Río Tíber, y han sido totalmente reformadas y rehabilitadas. “En el centro de nuestra acción de gobierno están las personas. Y trabajamos con hechos. Por eso, desde el IMAS acabamos de poner a disposición de familias vulnerables seis viviendas de titularidad municipal en régimen de alquiler tras ser rehabilitadas por el Ayuntamiento, algo que no ocurría desde 1988. No estamos hablando de adjudicaciones directas, si no de un proceso transparente, reglado y con todas las garantías”, ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís.

“Somos conscientes de la necesidad de vivienda en Cáceres, especialmente para familias vulnerables. Por ello, desde el IMAS, se está trabajando intensamente en reformar y rehabilitar las viviendas de titularidad municipal para ponerlas a disposición de quienes las necesitan”, ha subrayado la edil.

En este sentido, Solís ha indicado que desde el Consistorio, “hemos iniciado el proceso de adjudicación de estas seis viviendas en cuanto han terminado las obras de rehabilitación de las mismas, y se iniciará el proceso de más adjudicaciones en cuanto el Ayuntamientos vaya recuperando, rehabilitando y acondicionado más inmuebles”, ha manifestado.

Un proceso similar de adjudicación de viviendas municipales no se hacía desde 1988. Una vez incoado el expediente de este proceso y publicada la convocatoria, se abrirá un plazo de solicitud de aspirantes por un periodo de entre 20 y 30 días. Después se constituirá la Comisión Local de Vivienda, que será la que valore las solicitudes y realizará el sorteo de las viviendas, según detalla el Consistorio en una nota de prensa.