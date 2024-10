El Ayuntamiento de Cáceres ratifica el desalojo del centro ocupado en la Ribera del Marco

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, con los votos de PP y Vox, que se lleve a cabo el desalojo del inmueble en la calle Juventud, en la zona de la Ribera del Marco, que ha sido ocupado desde principios de año por el colectivo Centro Social Ocupado Autogestionado (CSOA) La Muela.



Después de un proceso administrativo, se han rechazado las alegaciones presentadas por el colectivo, de manera que tienen el plazo de un mes para abandonar el inmueble desde la notificación del acuerdo plenario.



Este trámite comenzó con un informe de la Policía Local el 18 de julio sobre la ocupación de este inmueble municipal que se verificó con un segudo informe del 31 de julio, lo que motivó que el 23 de agosto se diera orden para la recuperación de oficio de la parcela ocupada. Se abrió un periodo de alegaciones que fueron presentadas por el colectivo, lo que provocó que se paralizará la orden de precintado del local.



En las alegaciones se solicitaba que se archivara el expediente pero se desestimaron el pasado 27 de septiembre, con lo que el asunto ha llegado este jueves al Pleno municipal para su ratificación, algo que ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos.



Una vez levantada la sesión plenaria, varios miembros de este colectivo han intervenido para defender la labor social que realizan en este inmueble, que estaba abandonado y que han recuperado y adecentado.



Así, Rocío Alvarado, Antonio Guerrero, Cristina Herrera y Francisco Blanco han defendido la recuperación que el colectivo ha hecho del espacio y se han interesado por cómo se va a llevar a cabo el desalojo y si, una vez vaciado el inmueble, se abandonará otra vez para que "sea vandalizado". Además, han pedido que se haga un informe técnico sobre la situación anterior y posterior a la ocupación.



"No es una apropiación, sino la utilización de un espacio", han defendido, al tiempo que han reprochado al ayuntamiento que "no ha hecho uso de ese espacio desde su adquisición" y "tampoco ha invertido ni un euro ni una hora de sus trabajadores", "no ha realizado ni una acción social, cultural, pública ni de servicio a la comunidad", mientras que el colectivo La Muela "cientos de horas en acciones de desescombro, limpieza y rehabilitación para darle una nueva vida a un espacio abandonado, olvidado y en completo desuso por el Ayuntamiento".



Desde entones, se han realizaado más de 40 actividades en estos ocho meses por donde han pasado cerca de 500 personas. "Mientras el Ayuntamiento no tiene plan para ese espacio, el colectivo La Muela ha puesto en marcha un proyecto para las vecinas y vecinos de Cáceres y alrededores, para la convivencia, un proyecto basado en la horizontalidad, la solidaridad y el apoyo mutuo para el uso de este espacio público, para la colectividad", ha defendido una de las personas que ha intervenido.



Respecto a la preocupación por la seguridad, han defendido que antes era "un basurero" y un lugar donde menores hacían botellones o se consumía droga y ahora es un espacio social y cultural abierto a la ciudadanía, porque lo han convertido "en un lugar mejor". Así, ha defendido que los usuarios de La Muela "somos gente de a pie, vecinas y vecinos de Cáceres, con necesidades como las de todas, de sentirse incluidas, reconocidas, escuchadas".



"Somos madres, somos jóvenes, somos no tan jóvenes, profesionales, trabajadoras. Nadie viene a aprovecharse de nadie. Venimos a reivindicar lo que es una vergüenza para la ciudad, que haya espacios vacíos, olvidados y abandonados que prefieren mantenerlos cerrados hasta que se caen, antes que ofrecer facilidades", ha señalado.



Otra de las personas que ha intervenido ha recordado que las personas que abrieron el centro "estuvieron años buscando espacios para alquilar en Cáceres" por lo que "esto no es un capricho, es que no había otra solución", por lo que ha pedido que "se tomen las medidas para facilitar a la ciudadanía el acceso a un mayor número de viviendas sociales y se pongan a disposición de la ciudadanía los inmuebles abandonados de propiedad pública paar hacer un uso y acceso libre y gratuito".



En la misma línea, otra de las usuarias ha defendido que "las personas de La Muela no piden nada al ayuntamiento, simplemente están utilizando un espacio que estaba en desuso y estaba abandonado para desarrollar actividades abiertas a la ciudadanía y a todas las personas que quieran pasar por allí".



"Este espacio está siendo utilizado por personas con un fin sano, social, colaborativo, solidario, para toda la ciudadanía y no antes, cuando este espacio estaba siendo utilizado de otras maneras, con bastantes problemas de seguridad con los vecinos", ha defendido.



Al terminar las intervenciones, el alcalde Rafael Mateos ha señalado que "nadie cuestiona ni el proyecto ni la situación en la que se encuentra a día de hoy el edificio" pero es la obligación del ayuntamiento "recuperar los bienes que estén siendo utilizados sin el correspondiente título habilitante", como el caso de este bien de dominio público.



"Por lo tanto, no es una excusa o no es una estrategia para poder buscar la recuperación de oficio del bien, sino que el bien está catalogado y siempre basado como bien de dominio público", ha recalcado el regidor, que ha explicado que una vez recuperado se valorará en el estado en que se encuentra el inmueble y, si reúne los requisitos, se pondrá a disposición de "las entidades que quieran, lo soliciten y cumplan los requisitos".



ACCESO A LA VIVIENDA



El asunto del acceso a la vivienda ha estado presente a lo largo de todo el Pleno ordinario ya que se han debatido y rechazado dos mociones presentadas por Unidas Podemos (UP) y PSOE respecto a este problema. Así, la moción presentada por UP en la que se pedía instar al gobierno autonómico a que inicie los trámites para la declaración de Cáceres como zona de mercado residencial tensionada, ha sido rechazada con los 13 votos de PP y Vox, mientras que la formación morada y el PSOE han votado a favor.



La moción del PSOE en la que se solicitaba poner en marcha medidas para impulsar el acceso a la vivienda en la ciudad, así como que se dote el presupuesto municipal para 2025 de una partida para la construcción de vivienda de promoción pública en la ciudad, en terrenos municipales cedidos por el Ayuntamiento de Cáceres a la Junta de Extremadura, también ha sido rechazada por la mayoría PP-Vox pero, en este caso, Unidas Podemos se ha abstenido.



MERCADILLO SEMANAL



En el turno de intervenciones ciudadanas ha tomado la palabra el presidente de la asociación de vecinos La Madrila-Peña del Cura, Francisco de Borja Gutiérrez, quien ha mostrado su rechazo a la instalación del mercado franco de los miércoles en el aparcamiento del Parque del Príncipe.



El alcalde Rafael Mateos, le ha aclarado que se está pendiente de los informes técnicos para tomar la decisión definitiva pero ha defendido que esta ubicación es céntrica, accesible y no está cercana a viviendas por lo que evitaría las posibles molestias a los vecinos.



El Pleno municipal ha dado luz verde también a la actualización de la carrera profesional, y ha designado los vocales, por parte del Ayuntamiento de Cáceres, que formarán parte del Consejo Rector del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, de manera que, por el Grupo Popular el representante será el concejal de Cultura, Jorge Suárez; por el Grupo Socialista, Belén Fernández; por Vox, Eduardo Gutiérrez; y por el grupo Unidas Podemos, Álvaro Jaén.



Finalmente, se ha aprobado, con la abstención de Unidas Podemos, la concesión de la Medalla de Cáceres a la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña, por la conmemoración del Centenario de la Coronación Canónica de la imagen.