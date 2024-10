La Diputación de Cáceres destina 11,8 M€ a un plan extraordinario de obras para municipios

Ep.



La Diputación de Cáceres va a implementar un plan extraordinario de inversiones con un presupuesto total de 11,8 millones de euros destinados a los municipios de la provincia, menores de 20.000 habitantes, con el objetivo de que puedan realizar obras de mejora en sus localidades y, a la vez, dinamizar las empresas de la construcción y el empleo.



Así, uno de los objetivos de la puesta en marcha de este plan es apoyar a los ayuntamientos para seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras municipales como pavimentación de calles, redes de saneamiento, dependencias municipales, mejora de eficiencia energética, etc, que mantienen la calidad de vida de la ciudadanía en los pueblos.



Otro objetivo es dinamizar el sector de la construcción para que sigan teniendo trabajo, que sigan manteniendo el empleo y que sigan ejecutando obras importantes para los municipios. Además de las empresas de construcción también se beneficiarán las de ingeniería y arquitectura de la provincia, puesto que los fondos se pueden destinar a pagos de todo lo que conlleven trabajos técnicos del proyecto: redacción de proyectos, dirección de obras o coordinación de seguridad y salud.



Con este nuevo plan de inversiones, que asumirá totalmente la institución por lo que los ayuntamientos no tienen que aportar ninguna cantidad para los proyectos, serán un total de 33,5 millones de euros lo que la diputación cacereña hará llegar en este 2024 a los pueblos de la provincia, si se tienen en cuenta los 13 millones de euros del Plan Activa y el Plan Extraordinario aprobado en el pleno del mes de junio, con 8,7 millones de euros.



El diputado de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha explicado este lunes en rueda de prensa que este nuevo plan es posible "gracias al dinamismo de la economía en el país", ya que el Gobierno central está haciendo mayores aportaciones al presupuesto de la Diputación Provincial con cargo a las liquidaciones de ejercicios anteriores desde el año 2022, lo que ha permitido, que al final de este presupuesto del año 2024, se puedan destinar estos fondos a los ayuntamientos.



"Ha sido un año ejemplar, donde la Diputación pone de relieve su razón de ser, que es principalmente trabajar al lado de los ayuntamientos para conseguir una provincia cada día mejor y más preparada para afrontar los retos del futuro", ha dicho García Nicolás.



DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS



En cuanto a cómo se llevará a cabo el reparto de las ayudas, cabe destacar que a las poblaciones con menos de 5.000 habitantes se destinará una cantidad fija de 43.248 euros y de 53.424 euros para los mayores de 5.000 habitantes. A estas cantidades se les suman 8 euros por habitante para los municipios menores de 5.000 y de 6 euros por habitante para los mayores. Como ejemplo, el municipio que recibe menos fondos será Ruanes con 48.848 euros y el que más será Navalmoral de la Mata con 154.794 euros.



Los ayuntamientos tendrán hasta el 18 de octubre para comunicar a la diputación provincial el tipo de obra u obras que desean ejecutar. La previsión es que el plan se apruebe en el próximo pleno ordinario, que tendrá lugar el jueves el 31 de octubre.



Este Plan no contempla cofinanciación municipal, por lo que las actuaciones ejecutadas serán sufragadas completamente por la Diputación. Sobre este punto, el diputado ha insistido en que "entendemos que la diputación está para acompañar a los ayuntamientos en momentos en que han sufrido un importante empeoramiento debido a la subida de los precios, como nos ha pasado a las familias, y entendemos que esto va a ser bueno para los municipios".



ADELANTO DEL PLAN PROVINCIAL 2025



García Nicolás también ha hecho un adelanto sobre el Plan Provincial que irá en el presupuesto del año 2025, sobre el que la diputación ya está solicitando a los ayuntamientos datos para poder configurarlo y plasmarlo en el presupuesto.



En créditos iniciales se llevará un plan para todos los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes con un montante de 14,4 millones de euros que podrán destinar a la ejecución de obras, a la contratación de personal, al mantenimiento de servicios a través del gasto corriente o a gasto inventariable, adquisición de bienes y equipos, terrenos, etc.



Al igual que el Plan Extraordinario de Obras, este plan provincial no va a exigir cofinanciación a los ayuntamientos de la provincia, "lo que va, sin duda, a continuar mejorando la financiación de nuestros ayuntamientos por parte de la institución provincial", ha indicado García Nicolás.



El reparto de las cuantías por municipios se hará por tramos de población y posteriormente se asigna una cantidad de 10 euros por habitante para los municipios menores de 5.000 habitantes y de 5 euros por habitante para los mayores.