Diputación de Cáceres ultima presupuestos de 2025 y espera aprobarlos por unanimidad

Ep/Rd

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con su equipo de gobierno, en Garrovillas de Alconétar para analizar un borrador de los Presupuestos de la institución provincial 2025 que "está prácticamente cerrado", a expensas de incluir las propuestas del PP que se basarán en incrementar la ayuda a los ayuntamientos para "intentar paliar, en cierta medida, lo que otras administraciones no están haciendo", ha explicado.



Junto a este incremento en las inversiones en los municipios, Morales ha adelantado otras partidas que también se verán aumentadas en las cuentas del año que viene, y que serán las relacionadas con políticas de igualdad, cultura, memoria histórica y ayudas a las asociaciones de emigrantes y casas de Extremadura repartidas por toda la geografía española "para que sigan dinamizando y mostrando la cultura cacereña y extremeña allí donde están radicadas".



CASAS REGIONALES



"Hay casas regionales en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en Madrid, y queremos también que tengan un apoyo de la Diputación Provincial, porque son extremeños que están haciendo Extremadura desde allí", ha subrayado Morales, que ha apuntado como una de las novedades del presupuesto esta ayuda a difundir la cultura extremeña fuera de la región.



En las cuentas del próximo año también aumentarán las partidas para seguir investigando en excavaciones como la Mina La Paloma de Zarza la Mayor para recuperar cuerpos de represaliados en la Guerra Civil, y "en algunas otras excavaciones que vamos a hacer".



"También queremos incidir en firmar convenios con colectivos, fundaciones, colegios profesionales que reporten beneficios sociales a la provincia", ha resaltado Morales este jueves a preguntas de los medios sobre este asunto, tras la firma de un acuerdo con la Fundación Atrio para llevar a cabo actividades en diversos colegios y residencias de mayores de la provincia.



Otras partidas irán destinadas a la conservación de la red provincial de carreteras, mejoras de infraestructuras municipales e impulso de políticas contra la despoblación rural. "Va a haber también un apoyo importante al reto demográfico, con aumento de cantidades", ha avanzado.



Morales ha indicado que el gobierno socialista escuchará las propuestas del PP porque "el dinero de la diputación no es del PSOE, no es del presidente, sino de los cacereños y de las cacereñas". "Vamos a ser receptivos a las propuestas que haga el Partido Popular, porque entendemos que lo mejor para la provincia es que vayamos unidos y que unamos sinergias y que, de alguna manera, nos pongamos de acuerdo, aunque pueda haber matices", ha dicho.



Para ello, Morales se sentará con el portavoz del Grupo Popular en la diputación cacereña, Sergio Rey, antes de cerrar el documento para incorporar sus propuestas, porque la intención es que se llegue a un consenso para que los presupuestos reciban el voto favorable de los 25 diputados provinciales.



"La idea es que en la primera quincena de noviembre hagamos un Pleno extraordinario para aprobarlo, porque luego hay unos plazos de exposición al público por si hay alegaciones, y queremos que el presupuesto, sin ningún problema, el 1 de enero esté en vigor", ha concluido Morales.



Cabe recordar que el presupuesto de 2024, que se aprobó por unanimidad, alcanzó los 172,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto al ejercicio de 2023 de más de 16 millones de euros, un 9,3% más.

Las cuentas consolidadas llegaron a los 191,3 millones si se incluyen las del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) y los tres consorcios de la institución (Museo Pérez Comendador-Leorux, Institución Ferial de Trujillo y Consorcio MásMedio).