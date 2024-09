Diputación Cáceres y Guardia Civil formarán a población rural contra estafas cibernéticas

Es fácil conocer a alguien que, en algún momento, haya sido víctima de estafa informática, usurpación de identidad informática, ciberbullyng, cibersexting o envío de fotos de contenido íntimo, grooming o ciberacoso, phishing o el engaño para revelar datos o claves personales….

No es raro tampoco que algún ayuntamiento haya sido objeto de lo que se denomina Man in the middle, que es la interceptación de la comunicación entre el ayuntamiento y una empresa, de modo que el delincuente consiga que una factura sea ingresada donde él desee.

Son sólo algunos de los ejemplos de ciberdelincuencia, de riesgos a los que está expuesta la ciudadanía e, incluso, algunas entidades públicas, y luchar contra ellos es el objetivo del convenio que ha firmado la Diputación de Cáceres con la Fundación de la Guardia Civil.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, junto con el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Rafael Roldán, ha suscrito este convenio, a través del cual se van a llevar a cabo actividades formativas en materia de ciberseguridad en distintas localidades de la provincia, y cuyos destinatarios serán personal y responsables de ayuntamientos o de asociaciones y otras entidades locales, que, a su vez, puedan luego transmitir sus conocimientos en sus entornos cercanos, como otros grupos de población, vecinos del municipio, con especial atención a mayores o jóvenes.

“Este es un peligro real -ha apuntado el presidente de la diputación-, el peligro de la estafa digital, de la delincuencia que utiliza las nuevas tecnologías, los sistemas informáticos, las redes sociales, los correos electrónicos… por lo que es muy importante que la diputación ponga a disposición de ayuntamientos y colectivos de la provincia la información y la formación necesaria para que puedan prevenir un intento, un ataque de ciberseguridad o de estafa”.

En este sentido, Morales se ha mostrado convencido de que la que mejor podía impartir estos cursos “era la Guardia Civil por la credibilidad que tiene entre la población y por su formación, los especialistas con los que cuenta, con pleno conocimiento en estos temas”.

Así, este convenio se suma a otras acciones conjuntas que llevan a cabo la diputación y la Guardia Civil para dar los mejores servicios posibles a la ciudadanía, y, tal como ha manifestado Rafael Roldán, “nos quedaba hacer esto, llegar al público general, pero sobre todo a colectivos más vulnerables, a asociaciones locales y pequeños ayuntamientos, que tienen menos capacidad, esta experiencia, estos consejos de ciberseguridad para evitar ser estafados”.

Junto con ello, Roldán ha querido aportar algún dato para evidenciar la importancia de esta acción, como que la ciberdelincuencia ha ido en los últimos años en alza a nivel nacional.

En la provincia de Cáceres, el pasado año se han producido 1.530 ciberdelitos, y que “uno de cada cinco delitos suelen ser del ámbito cíber, ya sea cibercriminalidad, como ataques informáticos, ya sean delitos a través del uso de medios informáticos”. S

Roldán ha resaltado un buen dato, que es el descenso producido en la provincia en los meses de enero a agosto de este año, un descenso del 8,1 por ciento respecto al año anterior.

De este modo, con la firma de este convenio, que cuenta con un presupuesto de 10.500 euros para la adquisición de material, y que tiene una duración hasta diciembre de 2025, se llevarán a cabo un mínimo de 60 acciones formativas, que se irán definiendo en las próximas semanas.